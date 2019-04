Damen der HSG oha siegen bei Strafwurf-Festival

Herzberg Die Regionsoberliga-Handballerinnen bezwingen den TSV Landolfshausen mit 25:15. Insgesamt werden in der Partie 23 Siebenmeter ausgesprochen.

Im letzten Heimspiel der Saison besiegten die Handballerinnen der HSG oha in der Regionsoberliga den TSV Landolfshausen mit 25:15 (12:8). Rekordverdächtige 23 Siebenmeter sprach das Schiedsrichtergespann im Lauf der Partie gegen beide Teams aus.

Die Gastgeberinnen wurden von der A-Jugendlichen Hanna Cranen unterstützt, dennoch war der HSG-Kader überschaubar. Dass es ein außergewöhnliches Spiel werden würde, zeigten bereits die ersten zehn Minuten, in denen es vier Strafwürfe gab. Das Spiel verlief zunächst ausgeglichen, erst in der Schlussphase konnten sich die Gastgeberinnen nach einem Time-Out von Coach Torsten Morich absetzen. Von 8:8 (25.) zog die HSG auf 12:8 davon, Cranen traf dabei in letzter Sekunde beim Gegenstoß zum Halbzeitstand.

Hensel pariert stark

Nach der Pause ging das Strafwurf-Festival munter weiter. Denise Hensel im HSG-Tor zeigte ihre Klasse und konnte fünf der dreizehn TSV-Strafwürfe entschärfen. Auf der Gegenseite nutzten die Harzerinnen allerdings nur fünf ihrer zehn Versuche zu Toren. Dennoch konnte die HSG den Vorsprung beständig ausbauen. In der Defensive wurde konzentriert zugepackt, aus dem Spiel ließen die Gastgeberinnen in Hälfte zwei nur drei Gegentreffer zu.

Im Angriff lief es ebenfalls richtig rund. Auf jeder Position wurden die richtigen Entscheidungen getroffen, von allen Positionen wurde erfolgreich der Abschluss gesucht. Über 17:10 (45.) zog die HSG bis auf 22:12 davon (53.). Die Freude über die Leistung und den zweiten Hauptrunden-Sieg war groß, auch der Trainer war zufrieden und hatte kaum etwas auszusetzen. HSG: Hensel – Berger (6/1), Larsen (6/4), Cranen (4), K. Lohrengel (3), Wode (3), Bierwirth (1), J. Lohrengel (1), Röthel (1).