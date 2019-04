Die Herren des TTC Pelaka müssen in die Relegation

Die erste Herrenmannschaft des TTC Pelaka hat in der Tischtennis-Bezirksoberliga den direkten Klassenerhalt verpasst. Beim SC Weende Göttingen unterlagen die Seestädter mit 2:9.

Die Gastgeber mussten unbedingt gewinnen, um den Titel perfekt zu machen. Genauso brauchte aber Pelaka die Zähler, um den Gang in die Relegation zu vermeiden. Weende war gewarnt, die Seestädter reisten als viertbeste Rückrundenmannschaft an. Bis zum 2:3 konnte der TTC noch mithalten. Das Doppel Thomas Büschleb/Torsten Nickel gewannen ihr Auftaktmatch gegen das bisher noch ungeschlagene Doppel der Gastgeber, Timo Kunzendorff siegte im ersten Einzel. Im weiteren Spielverlauf zeigte sich dann, auch dank der Unterstützung zahlreicher Zuschauer, die Überlegenheit des Heimteams. Kunzendorff und Nickel verloren jeweils knapp in fünf Sätzen. Am Ende hieß es 2:9 und die Pelaka-Herren konnten den Gastgebern nur noch zur gewonnenen Meisterschaft gratulieren.

Bilanzen der weiteren Teams

Die zweiten Herren beendeten die Saison in der Bezirksklasse mit 17:19 Punkten im gesicherten Mittelfeld auf Rang sechs. Die Ausgeglichenheit des Teams spiegelt sich in der Tabelle wieder.

Die vierten Herren erspielte sich mit 26:10 Punkten Rang drei in der 3. Kreisklasse. Platz sieben hieß es in der gleichen Liga für die vierte Mannschaft – der Klassenerhalt.

Die sechsten Herren belegten Platz sieben in der 4. Kreisklasse. Drittbester Einzelspieler wurde Andreas Dernedde (22:6 Spiele).

Die ersten Damen erreichten den guten vierten Platz in der Bezirksoberliga. Mit Andrea Schulz stellen sie auch die viertbeste Spielerin (25:10 Spiele). Die Meisterschaft und der Aufstieg in die Bezirksliga gelang den zweiten Damen in der Aufstellung Sandra Wallnöfer-Büschleb, Bettina Oepkes, Christiane Meyer und Anja Füllgrabe.

Auf Platz neun landete die Jugend in der 2. Kreisklasse. Mit einer Bilanz von 7:1 ist Erik Killig einer der besten Einzelspieler seiner Liga.