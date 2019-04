Eintracht Northeim siegt und präsentiert neuen Trainer

Northeim Northeimer gewinnen in der Fußball-Oberliga 1:0 in Uphusen. Simon Schneegans übernimmt zur neuen Saison das Amt an der Seitenlinie.

Der FC Eintracht Northeim hat sich in der Fußball-Oberliga drei wichtige Auswärtspunkte erkämpft. Bei TB Uphusen siegte das Team vom Rhumekanal mit 1:0 (0:0) und festigte damit Tabellenplatz zwei.

Beim Tabellenelften mussten die Northeimer allerdings Schwerstarbeit verrichten. Lange wogte das Spiel hin und her, zunächst mit den besseren Chancen für die Eintracht. Doch Melvin Zimmermann traf nur den Pfosten (10.). Nach der Pause kam auch Uphusen zu guten Gelegenheiten, scheiterte aber mehrfach an Keeper Christopher Meyer. So blieb es Zimmermann vorbehalten, mit seinem Treffer für die Entscheidung zu sorgen (78.).

Klar ist inzwischen, dass der Kampf um den Aufstieg nur noch zwischen dem HSC Hannover und den Northeimern ausgetragen wird, kein anderes Team der Liga hat eine Lizenz für die Regionalliga beantragt. Die Teilnahme an der Relegation hat die Eintracht somit bereits sicher, kann als Meister aber auch direkt aufsteigen.

Erfolgreiche Trainersuche

Auf der Trainerposition haben die Northeimer ebenfalls die Weichen für die kommende Saison gestellt. Simon Schneegans wird neuer Coach, als Co-Trainer kehrt Oliver Hille zurück an den Rhumekanal.

Der 32-jährige Bundespolizist Schneegans, der die A-Lizenz besitzt, steht derzeit noch in Diensten von Bezirksligist SG Bergdörfer. Zudem trainiert er den DFB-Stützpunkt Göttingen. Im Altkreis Osterode ist er ebenfalls gut bekannt, schließlich schnürte er auch für Tuspo Petershütte die Fußballschuhe. Hille kehrt vom SC Hainberg zurück. Er war bereits in der vorherigen Saison beim FC Eintracht Northeim im Nachwuchs- und Herrenbereich tätig.

Der derzeitige Trainer Philipp Weißenborn wird in der neuen Spielzeit wieder ausschließlich als sportlicher Leiter fungieren. Er übernahm das Traineramt in der vergangenen Saison kommissarisch von Malte Froehlich. „Mit Simon und Olli ist es uns gelungen zwei Trainer zu verpflichten, die in dieser Saison in ihren jeweiligen Teams hervorragende Arbeit leisten. Beide kennen den Verein und die handelnden Personen schon eine ganze Zeit, so dass sie wissen, welche Werte und welche Vorstellungen wir leben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bedanke mich jetzt schon bei beiden Trainern, dass sie mit ihrer Entscheidung ein klares Signal setzen, dass es ihnen vor allem um die Sache Eintracht Northeim geht“, sagte Weißenborn.