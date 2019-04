VfB Südharz schöpft nach Derbysieg in Neuhof neuen Mut

In der Fußball-Kreisliga geben die SG Werratal und der SV Rotenberg weiter den Takt an. Dank des 2:0-Erfolgs der Werrataler beim Tabellendritten Germania Breitenberg ist der Vorsprung des Topduos an der Spitze weiter angewachsen. Im Tabellenkeller hat der VfB Südharz mit dem Derbysieg in Neuhof ein deutliches Lebenszeichen gesendet, die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt beim Schlusslicht.

Tuspo Petershütte II - FC Höherberg 1:1 (1:0). Einen wichtigen Punkt erkämpfte die Tuspo-Reserve gegen den bisherigen Tabellenvierten. Tuspo ging nach einer Ecke durch Fabian Duus in Führung (9.). Während Höherberg in der Defensive noch schlief, versenkte er das Leder aus 16 Metern. Danach übernahmen die Gäste die Spielkontrolle. Die Seestädter stemmten sich mit viel Einsatz dagegen, den Ausgleich in der zweiten Hälfte von Dennis Helmrich konnten sie jedoch nicht verhindern (59.). Kurz vor Schluss bot sich den Hausherren dann die unverhoffte Siegchance, die Gäste kratzten den Ball aber noch von der Linie – es blieb beim letztlich gerechten Remis.

SSV Neuhof - VfB Südharz 1:3 (1:2). Am gut besuchten Kranichteich in Neuhof bejubelten am Ende die Gäste einen verdienten, zugleich aber auch überraschenden Derbyerfolg. Der SSV ging zunächst durch Gerrit Leckel in Führung, er hatte sich im Strafraum gut durchgesetzt und dann trocken verwertet (13.). Das Schlusslicht vom VfB ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, zeigte mehr Einsatz und war auch in der Offensive die gefährlichere Mannschaft. David Hoffschlaeger sorgte nach einer Flanke per Direktabnahme für den 1:1-Ausgleich (19.). Deniz Avanas brachte den VfB anschließend in Front, nach einem Freistoß fiel ihm der Ball an der Strafraumgrenze vor die Füße, mit einem satten Schuss ließ er Florian Paschold im SSV-Tor keine Chance (28.). In der Pause hatten sich die Gastgeber viel vorgenommen, wurden aber eiskalt ausgebremst. Einen Freistoß aus 25 Metern setzte Avanas zum 1:3 in die Maschen (49.). Danach verteidigten die Südharzer den Vorsprung gut, Chancen für Neuhof blieben Mangelware.

TSC Dorste - SV Eintracht Hahle 0:2 (0:1). Zu harmlos in der Offensive präsentierte sich der Aufsteiger vom TSC Dorste gegen die Gäste aus dem Eichsfeld. So reichte Hahle eine konzentrierte Defensivleistung mit offensiven Ausrufezeichen, um die Punkte aus der Friedhofsarena zu entführen. Nach dem 0:1 von Julian Wahmke, der eine Freistoßflanke per Kopf verwertete (17.), hatte Dorste nur wenige zwingende Szenen. Bei der besten Chance scheiterte Bennet Jäger aus kurzer Distanz am Eintracht-Torwart. Nach dem Wechsel änderte sich wenig auf dem Platz. Einen Konter nutzten die Gäste schließlich zur Entscheidung, Simon Wüstefeld traf für Hahle zum 0:2 (68.).

SV Rotenberg - RSV Göttingen 05 2:1 (1:0). Ein hartes Stück Arbeit hatten die Rotenberger gegen die Gäste aus der Unistadt zu verrichten, konnten letztlich aber doch die drei Punkte einfahren. Daniele Galluzzi schoss den SVR in der 23. Minute in Führung. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Andre Diederich auf 2:0 (47.). Der RSV steckte aber nicht auf und konnte in der Schlussphase durch Kevin Müller verkürzen (82.). Mehr ließen die Hausherren aber nicht zu. Als Tabellenzweiter kommen die Rotenberger dem direkten Wiederaufstieg immer näher, neun Punkte beträgt mittlerweile der Vorsprung auf den Dritten Breitenberg.

SC Harztor - GW Hagenberg 1:1 (1:0). Fast schon folgerichtig trennten sich der SC Harztor und GW Hagenberg mit einem Unentschieden, in der Tabelle sind die Teams punktgleiche Nachbarn. Dass sich daran nach dem 19. Spieltag nichts ändert, dafür sorgten Thomas Henkel und Jacki Weiss. Henkel brachte Harztor in der 31. Minute in Front, Hagenbergs bester Torschütze erzielte in der 64. Minute den 1:1-Endstand.