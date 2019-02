Die zweiten Herzberger Damen fahren wichtige Punkte ein

Herzberg Das Team besiegt in der Bezirksliga den Tabellennachbarn Torpedo Göttingen IV mit 8:3 und verschafft sich im Abstiegskampf ein wenig Luft.

Während für zwei Herzberger Tischtennis-Teams das Aus im Pokalgeschehen erfolgte, läuft es bei den regulären Punktspielen recht erfreulich.

Die zweite Damenmannschaft setzte sich gegen den direkten Tabellennachbarn Torpedo Göttingen IV in der Bezirksliga klar mit 8:3 durch. Alina Steinmetz (3), Joline Klemm (2), Lisa Napieralla (2) und Nicole Depping haben mit dem TTC Göttingen und dem TTC Hattorf zwei lösbare und mit Bilshausen eine sehr schwere Aufgabe auf dem restlichen Spielplan stehen.

In der 4. Kreisklasse waren mit der fünften Mannschaft, der derzeitige Spitzenreiter, und der sechsten Mannschaft zwei Herzberger Teams aktiv. Die Fünfte übernahm aufgrund eines mehr absolvierten Spieles mal wieder vor Schwiegershausen die Spitzenposition. In Steina gab beim 7:1-Sieg lediglich Petra Kuhn gegen die Nummer eins nach fünf umkämpften Sätzen knapp ein Spiel ab, während Ralf Kellner, Manfred Becker und Daniel Sattler ihre Spiele sicher eintüteten.

Sieg für die sechste Mannschaft

Die sechste Mannschaft mit Jürgen Bergmann, Joachim Matuschewski, Pascal Marhold und Steffen Rentzsch trat gegen den TTC Förste V an und ging mit 3:0 in Führung. Der Vorsprung wurde auch im weiteren Verlauf nicht mehr abgegeben, so dass sich das Team nach dem 7:3-Sieg inzwischen auf Rang neun platziert hat.

Von den Jugendmannschaften war nur die zweite Jugend im Einsatz und musste gegen den MTV Lauterberg eine 4:6-Niederlage verkraften. Bis zum 4:4 lief alles ganz gut, die beiden letzten Einzel gingen jedoch knapp verloren.

Die dritte und auch die vierte Herren-Vertretung sind aus dem Pokalwettbewerb ausgeschieden. Für Björn Wiegand, Raja Schrader und Frank Nolte war die zweite Hattorfer Auswahl aus der Kreisliga doch eine Nummer zu groß, beim 1:4 holte Frank Nolte den Zähler. Nach rekordverdächtigen 35 Minuten zu Ende war die Partie der vierten Herren beim TTC Osterhagen III, die 4:0 für die Gastgeber endete. Gerhard Walter, Ralf Kellner und Rüdiger Mügge investierten deutlich mehr Zeit in An- und Abreise, als gespielt wurde.