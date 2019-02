Die Reserve des TTC Pelaka punktet beim Tabellenersten

Lasfelde Die zweiten Herren erkämpfen in Ahlbershausen ein dramatisches 8:8-Unentschieden. Bei den Damen sind beide Teams in der Erfolgsspur.

Einige Spiele gab es für die Tischtennis-Mannschaften des TTC Pelaka zu absolvieren.

Die zweiten Herren mussten in der Bezirksklasse beim Tabellendritten SV Allershausen nahe der hessischen Landesgrenze antreten. Von den sechs Spielen, die im fünften Satz entschieden wurden gewannen die Seestädter nur eins. Der Gastgeber spielte etwas cleverer, woraus die 2:9-Niederlage resultierte. Für die Punkte sorgten das Doppel Thomas Büschleb/Torsten Nickel und Rainer Schubert im Einzel. Einen Tag später ging es zum verlustpunktfreien Tabellenführer SV Ahlbershausen. Die ohne ihre Nummer eins spielenden Gastgeber mussten den Verlust aller Eingangsdoppel hinnehmen. Büschleb/Nickel und Schubert/Dietmar Hümme siegten klar, Detlef Fromme/Matthias Lange knapp in fünf Sätzen. Nach Schuberts Sieg im vorderen Paarkreuz punktete das hintere Paarkreuz mit Fromme und Ersatzspieler Lange deutlich zur 6:3-Führung. In der zweiten Einzelrunde kam allerdings nur noch das Einzel von Torsten Nickel hinzu, so dass es vor dem Schlussdoppel 7:8 stand. In einem dramatischen, mit spektakulären Ballwechseln ausgetragenem Spiel musste der fünfte Satz entscheiden. Büschleb/Nickel holten ein 8:10 noch auf und ließen sich auch durch einen Kantenwischer zum 13:13 nicht aus der Fassung bringen. Schließlich gewannen sie mit 16:14. Mit dem 8:8-Unentschieden waren letztlich beide Mannschaften zufrieden.

Die vierte Herrenmannschaft verteidigte ihre Tabellenführung in der 3. Kreisklasse beim TTV Scharzfeld II. Dank einer geschlossenen Leistung siegte das Team mit 7:3. Für die Punkte sorgten beide Doppel und im Einzel Willi Kronjäger, Jan Lossie (2), Fabian Wachsmuth und Alexander Szemeitat.

Die sechsten Herren unterliegen

Die sechste Herrenmannschaft empfing in der 4. Kreisklasse den SV Hörden III. Bis zum 3:3 hielt die junge Truppe gut mit, dann setzte sich der Gast in den nachfolgenden Einzeln recht deutlich durch – das Spiel endete 3:7. Für den TTC punkteten das Doppel Marco Schirmer/Andreas Dernedde sowie Dernedde und Niklas Klose.

Die Jugendmannschaft unterlag in der 2. Kreisklasse in einem Spiel der Nachwuchstalente dem TTC Hattorf mit 2:8.

Die ersten Damen qualifizierten sich im Regionspokal durch einen 4:1-Erfolg beim Ligakonkurrenten TSV Hilwartshausen für das Viertelfinale. Den Erfolg erspielten Andrea Schulz, Anja Macke und Bärbel Appel.

Die zweite Damenmannschaft des TTC bleibt in der Kreisliga Northeim auf Tabellenplatz zwei. Auch beim Auswärtsspiel gegen den TTC Kuventhal-Andershausen ließ das Team nichts anbrennen und gewann mit 6:3. Sandra Wallnöfer-Büschleb (3) und Bettina Oepkes (2) gewannen alle ihre Einzel und zusammen ihr Doppel.