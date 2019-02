Herzberger Emil Jürgen begeistert bei seinem ersten Wettkampf

Herzberg Das MTV-Talent erreicht beim Power Pokal des NTB den vierten Platz und wird künftig in der Turntalentschule in Einbeck gefördert.

Die intensive Grundlagenarbeit in der Kunstturnabteilung des MTV Herzbergs zahlt sich endlich aus. Bei den Kreismeisterschaften Anfang März werden in der Heimturnhalle Wettkämpfe auf Kreisebene und Qualifikationswettkämpfe für die Bezirks- und Landesmeisterschaften stattfinden. „Unsere Turnerinnen haben sich mit harter Arbeit eine gute Grundlage angeeignet, um dort gute Leistungen zu zeigen“, sagt Trainerin Julia Rhode.

Eines der hoffnungsvollen Herzberger Talente ist Emil Jürgen, der beim Power Pokal 2019 des Niedersächsischen Turnerbundes einen hervorragenden vierten Platz erzielt – und das, obwohl er zuvor noch keinen Wettkampf bestritten hatte. Auch die dort anwesenden Landestrainer waren von seinem Talent begeistert und wollen dies fördern. Somit erhält der junge Sportler die Möglichkeit, zweimal pro Woche in der Turntalentschule in Einbeck zu trainieren. In einer Turntalentschule erhalten junge Talente eine besondere Förderung, um ihre Leistungen auszubauen.

Um das erreichte Leistungsniveau der Mädchen und Jungen des MTV Herzberg aufrechterhalten zu können, ist eine Erneuerung und Verbesserung einiger Turngeräte dringend erforderlich. „Um diese Anschaffungen durchführen und Fahrt- und Begleitpersonenkosten für unsere Talente decken zu können, werden Sponsoren gesucht“, berichtet Rhode.