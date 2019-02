Bei einem Blutspendetermin in der HDI Arena in Hannover.

Die 4. Blutspendemeisterschaft des NFV startet am 1. März

Am 1. März pfeift der Niedersächsische Fußballverband (NFV) zusammen mit dem Blutspendedienst NSTOB des Deutschen Roten Kreuzes die 4. Niedersächsische Blutspendemeisterschaft an. Bis Ende April sind im Rahmen der landesweiten Aktion alle Amateurfußball sowie Vereinsmitglieder aufgerufen, stellvertretend für ihren Verein Blut zu spenden. Sie können so nicht nur Leben retten, sondern auch attraktive Preise für ihren Klub gewinnen.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich fast 11.000 Fußballerinnen und Fußballer an der Aktion, was abermals einen Bestwert bedeutete. Als prominente Patin der Blutspendemeisterschaft ist erneut Bundesliga- und Weltschiedsrichterin Bibiana Steinhaus dabei. „2.300 Blutspenden werden allein in Niedersachsen jeden Tag gebraucht, um Patienten versorgen zu können. Mit einem kleinen Piks können wir deshalb Leben retten. Die 4. Niedersächsische Blutspendemeisterschaft ist dazu eine tolle Gelegenheit“, unterstreicht Steinhaus.

Jeder kann spenden

Aufgerufen sind alle Mitglieder jedes Fußballvereins in Niedersachsen – egal, ob jung oder alt, ob aktiv oder passiv. Zudem ist es auch Anhängern und normalen Blutspendern möglich, ihre Blutspenden einem bestimmten Verein zuordnen zu lassen. Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene im Alter ab 18 Jahren Blut spenden. Mehrfachspender können nach individueller Entscheidung der Ärzte des DRK-Blutspendedienstes bis zu einem Alter von 72 Jahren (bis zum 73. Geburtstag) spenden.

Im Aktionszeitraum der Blutspendemeisterschaft vom 1. März bis 30. April werden in Niedersachsen flächendeckend fast 1.000 Blutspende-Termine angeboten. Eine Anmeldung für einen Blutspendetermin im Vorfeld ist nicht notwendig. Es reicht aus, einen der Termine zu besuchen. Die entsprechende Teilnehmerkarte, auf der jeder Spender seinen Namen sowie Verein notiert, liegt mit Beginn der Aktion ab 1. März bei allen Blutspendeterminen in Niedersachsen aus.

Punkte wie in der Bundesliga

Für jede Blutspende im Aktionszeitraum gibt es einen Punkt für den gewünschten Verein. Die Vereine mit den meisten Punkten werden am Ende prämiert. Ähnlich der Fußball-Bundesliga wird der Verein, der die meisten Blutspender aus den eigenen Reihen mobilisieren kann, zum Meister gekürt. Die ersten drei Plätze des Wettbewerbs (Champions League) erhalten einen hochwertigen Trikotsatz von adidas, die Plätze vier bis sieben (Europa League)dürfen sich über je 15 hochwertige Fußbälle von Derbystar freuen und die Plätze acht bis 18 erhalten je zehn Fußbälle.

Als Gewinner der Aktion dürfen sich grundsätzlich aber alle Teilnehmer fühlen – sie werden zu Lebensrettern. Denn obwohl jeder Dritte die Voraussetzungen erfüllt, spenden nur vier Prozent der Bevölkerung in Niedersachsen Blut. In ganz Deutschland werden allerdings täglich rund 15.000 Blutspenden gebraucht, mit einer Spende kann dabei bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden.

Weitere Infos und Hintergründe unter www.blutspendemeister.de.