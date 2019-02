Kassel Vom 22. bis 24. Februar findet in Kassel der 3. Amateurfußball-Kongress statt. 288 Delegierte nehmen teil, der NFV stellt 13 Teilnehmer.

DFB will Amateurbasis stabilisieren und stärken

Vom 22. bis 24. Februar findet in Kassel der 3. Amateurfußball-Kongress des DFB statt. Schwerpunkte sind die aktuellen und künftigen Herausforderungen des Vereinsfußballs im Amateurbereich. Im direkten Austausch zwischen Vertretern und Vertreterinnen des DFB, der Regional- und Landesverbände sowie von Kreisen und Vereinen aus ganz Deutschland sollen gemeinsam Lösungen und Handlungsempfehlungen zur Stabilisierung und Stärkung der Basis erarbeitet werden.

Als zweitgrößter DFB-Landesverband darf der NFV 13 der insgesamt 288 Delegierten stellen. Zur Niedersachsen-Delegation gehören die Vereinsvertreter Laura Filla (Trainerin SV Niedersachsen Buchholz), Friedhelm Drieling (Jugendleiter SV Mörsen-Scharrendorf), Peter Eilts (Vorsitzender WSC Frisia Wilhelmshaven), Wilfried Hartge (Vorsitzender TSV Lochtum), Rolf Jägersberg (Präsident VfL Eintracht Hannover), Jens Zasendorf (Vizepräsident SV Teutonia Uelzen) sowie vom NFV Günter Distelrath (Präsident), August-Wilhelm Winsmann (Vizepräsident), Jens Grützmacher (Vorsitzender Kreis Region Hannover), Bernd Kettmann (Vorsitzender Kreis Osnabrück-Land), Steffen Heyerhorst (Direktor), Jan Baßler (stellv. Direktor), Sebastian Ratzsch (Referatsleiter Nachhaltigkeit). Hinzu kommt der NFV-Masterplan Koordinator Christoph Beismann.

Perspektive der Amateurvereine

Im Fokus des Kongresses stehen die Perspektive der Amateurvereine sowie die Interessen der aktiven Fußballer und Fußballerinnen. Außerdem soll sich intensiv der Frage gewidmet werden, wie der Vereinsfußball in den kommenden Jahren im Amateurbereich aufgestellt sein muss, um die Effekte der EURO 2024 in Deutschland mit Unterstützung der Verbände bestmöglich zu nutzen.

Gegliedert ist der Kongress in folgende Kernthemen: Vereinsfußball 2024, Rahmenbedingungen für die Vereine, Verband 2024, Bildung/Qualifizierung und Digitalisierung. Diese fünf Punkte werden in verschiedenen Gesprächsformaten mit externen Experten sowie Fachleuten aus den Vereinen und Verbänden vorgestellt. In Workshops sollen dann während des Kongresses zu jedem Thema konkrete und klar priorisierte Handlungsaufträge formuliert werden.

Der Kongress wird live auf Youtube sowie DFB-TV übertragen.