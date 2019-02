Auch HSG oha kann die Festung Fallersleben nicht stürmen

Einen gebrauchten Tag erwischte die HSG oha am Samstagabend beim Auswärtsspiel in Fallersleben und kassierte eine deutliche 19:27 (12:14)-Niederlage. Auch die Harzer schafften es nicht, dem VfB die erste Heimniederlage der Verbandsliga-Saison zuzufügen.

Dabei legte die Wilfer-Sieben eigentlich gut los. Nach dem ersten Treffer der Partie durch Christoph Gropengießer (3.) legte die HSG oha beständig vor. Nach zwölf Minuten sorgte Kapitän Gropengießer für die erste Zwei-Tore-Führung (6:4). Absetzen konnten sich die Gäste aber nicht, so dass Fallersleben durch Toptorjäger Kris Behrens wieder ausgleichen konnte und in der 20. Minute erstmals in Führung ging (9:8). Bis zur Halbzeitpause blieb es weiter eng, mit 14:12 für den VfB wurden die Seiten gewechselt.

Fallersleben hat Antwort parat

Den besseren Start im zweiten Durchgang erwischte dann wieder die HSG, die durch zwei Treffer von Cedric Wecker zum Ausgleich kam (32.). Fallersleben hatte allerdings mit vier Toren in Serie eine starke Antwort parat (18:14, 39.). In der Folge kam die HSG oha nicht mehr heran. „Wir haben dann zu viele Fehler gemacht und nicht mehr richtig dagegen gehalten“, berichtet Trainer Jens Wilfer. Besonders Behrens spielte sich in der Zeit mit einigen Treffern in den Vordergrund. Die Harzer hatten den Toptorschützen der Liga bis dato sehr gut im Griff.

Die Gastgeber setzten sich in den letzten 20 Minuten mehr und mehr ab und gewannen am Ende deutlich mit 27:19. „Der Sieg ist absolut verdient und geht auch in der Höhe in Ordnung“, musste Wilfer nach der Partie anerkennen. „Wir waren einfach nicht gut genug für ein besseres Ergebnis, es war ein gebrauchter Tag. Wir waren in viele Situationen nicht zwingend genug und agierten teilweise viel zu statisch“, so Jens Wilfer weiter.

Manndeckung überrascht HSG

Der VfB ging die Partie taktisch mit einer doppelten Manndeckung gegen David Güthers und Robin Großkopf an. Die Taktik ging voll auf, denn weder Güthers, noch Großkopf konnten einen Treffer erzielen. „Für uns war das eine Überraschung. Wir sind damit überhaupt nicht klar gekommen und konnten uns keine Lösungen gegen die Manndeckung erarbeiten“, so Wilfer, der Kreativität und den Spielwitz bei seiner Mannschaft vermisste.

Lediglich Cedric Wecker und Niklas Berger präsentierten sich in Normalform. Keeper Berger verhinderte mit vielen starken Paraden noch mehr Gegentreffer. Im Angriff war es Wecker, der sich als einziger richtig reingeworfen hatte und dadurch auf zehn Tore kam. Neben den Ausfällen von Julian Allershausen und Torben Schweidler fiel kurzfristig auch noch Mathis Mönnich aus. Dafür sprangen Kilian Strüver und Patrick Mißling ein. „Das darf aber keine Ausrede für die schwache Leistung sein“, macht Wilfer deutlich.

Die HSG oha hat jetzt zwei Wochen Zeit die Niederlage in Fallersleben aufzuarbeiten und die Verletzungen und Erkrankungen auszukurieren. Dann steht schon das erste Topspiel der Rückrunde an. Am 16. Februar gastiert der Tabellenzweite aus Wittingen in der Herzberger Mahntehalle. „Wir müssen die Niederlage schnell abhaken und weiter machen. Uns stehen schwere Wochen bevor“, richtet Wilfer den Blick nach vorne. HSG oha: Berger, Bode – Ahlborn, Großkopf, P. Mißling, Strüver (1), D. Güthers, Gropengießer (2), Waldmann (1), Renner (1), Rauch (1), Spillner (2), J. Mißling (1), Wecker (10).