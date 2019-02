Nachwuchsfußballer zeigen sich extrem torgefährlich

Osterode. Beim Sösetaler Hallencup kämpften in den Altersklassen G- bis D-Jugend 23 Nachwuchsteams aus der Region um den Sieg.

Beim Sösetaler Hallencup in der Osteroder Lindenberghalle waren in den Altersklassen G- bis D-Jugend 23 Nachwuchsteams aus der Region auf der Jagd nach ihren Turniersiegern. Die zahlreichen Zuschauer kamen bei insgesamt 191 Turniertreffern in 52 Spielen reichlich auf ihre Kosten.

Zum Auftakt rollte der Ball bei den F-Junioren. Den Turniersieg sicherte sich souverän die JSG Wulften/Bilshausen mit fünf Siegen und ohne jeden Gegentreffer, gefolgt von der JSG Sösetal-Petershütte II, die sich mit insgesamt 18 Treffern sehr torfreudig zeigte, das entscheidende Spiel gegen Wulften/Bilshausen aber mit 0:2 verlor. Die Tore der JSG Sösetal-Petershütte erzielten Luca Behnke (15), Jason Ettig (3), Lasse Dunemann (2) und Lukas Revermann.

Die JSG Sösetal im Spiekl gegen die Eintracht HöhBernSee (in grün Yahya Akman). Foto: Stephan Buchhop / JSG Sösetal

Bei der E-Jugend war der Kampf um den Spitzenplatz spannend bis zur letzten Partie, in der es zwischen den beiden verlustpunktfreien Teams vom Tuspo Petershütte und der JSG Petershütte-Sösetal II zu einem echten Finale kam. Mit einem Führungstreffer kurz nach dem Anpfiff stellte Petershütte die Weichen auf Sieg und machte mit einem 6:0-Erfolg den Sieg perfekt. Für die Teams der JSG Petershütte-Sösetal trafen Joscha Woiwode (4), Noah Del Vecchio (2), Luis Zimmermann (2), Jan-Malte Koecher (2), Dominik Pülm (2), Jannis Gaebel, Miguel Fulst und Jannis Canal.

Mit etwas Glück und mit Unterstützung des VfR Osterode gelang dem Tuspo Petershütte der Sieg bei den D-Junioren. Nach einem torlosen Unentschieden in der letzten Partie von Tuspo Petershütte gegen tapfer verteidigende Sösetaler sah die JSG Eintracht HöhBernSee schon wie der sichere Turniersieger aus. Am Ende jubelte doch Petershütte, da der VfR Osterode mit einen überraschenden 1:0-Sieg gegen die JSG Eintracht HöhBernSee für die Entscheidung sorgte und selbst damit noch auf den dritten Rang nach vorne sprang. Als Torschützen für die JSG Sösetal konnten sich Marius Wolkenhauer (2), Lukas Schulze (2), Phillip Schneider und Leon Müller auszeichnen.

Zum Abschluss durften die jüngsten Nachwuchskicker von der G-Jugend ihr Können zeigen. Große Spielfreude, viele Tore und zahlreiche strahlende Gesichter bei den Jugendspielern und Zuschauern machten alle Teilnehmer zu Gewinnern. Die meisten Punkte bei den G-Junioren holte die JSG Wulften/Bilshausen mit knappem Vorsprung vor der gastgebenden JSG Sösetal. Die Tore für Sösetal fielen durch Jonne Dunemann (4), Nick Luca Wolf (2) und zwei Eigentore.

Gut gefüllte Tribüne beim G-Jugend-Turnier. Foto: Stephan Buchhop / JSG Sösetal