HSG erwartet einen heißen Kampf

Der Start in das Handballjahr 2019 ist der HSG oha am vergangenen Wochenende mit dem Heimsieg über die HSG Heidmark geglückt. Nun gilt es am Samstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr beim VfB Fallersleben nachzulegen um sich weiter in der Spitzengruppe der Verbandsliga zu etablieren.

Auf die Harzer wartet in Fallersleben aber eine ganz schwere Aufgabe. Die Gastgeber sind in der heimischen Windmühlenbergsporthalle in dieser Saison eine Macht. Sechsmal bissen sich die Gegner am VfB die Zähne und kassierten Niederlagen. Unter anderem auch der Ligaprimus aus Duderstadt, der sich mit 18:22 geschlagen geben musste.

„Es ist immer schwierig in Fallersleben zu spielen, das wird richtig schwer werden für uns“, weiß auch HSG-Trainer Jens Wilfer, der aber auch auf die bisherigen drei Siege seiner Mannschaft in den Duellen mit dem VfB verweist.

Bei den Gastgebern aus dem Wolfsburger Stadtteil ragt mit Kris Behrens der Toptorjäger der Verbandsliga heraus. In 14 Partien erzielte er 102 Treffer. Neben Behrens glänzt vor allem Marco Schöttke als Torschütze. „Wir müssen die beiden Spieler in den Griff bekommen, dann steigen unsere Chancen auf den Sieg“, sagt Wilfer.

Neben einem starken Angriff kann sich Fallersleben aber auch auf die Defensive verlassen. Der VfB hat nach der HSG oha die zweitbeste Abwehr der Liga. „Es ist klar, dass die Partie über die Abwehrreihen entschieden wird“ so der HSG-Coach.

Die Harzer können aber mit breiter Brust in die Partie gehen. Nach einer bärenstarken Hinrunde gelang zum Rückrundenauftakt ein wichtiger 28:22-Heimsieg über die HSG Heidmark. „Wir haben die ersten zwei Punkte des Jahres geholt und können dadurch entspannter nach Fallersleben fahren. Wir brauchen uns dort auch nicht verstecken. Ich habe großes Vertrauen in meine Spieler“, macht Wilfer deutlich. Mit viel Tempo und schnellen Angriffen will die HSG die Aufgabe angehen und im besten Fall zwei Punkte mit in den Harz bringen. „Wir müssen unsere Stärken ausspielen. Es waren immer knappe Duelle mit Fallersleben“, so Wilfer.

Beim heutigen Auswärtsspiel muss der Coach allerdings auf Julian Allershausen verzichten, der privat verhindert ist. Zudem ist Torben Schweidler krank. Über seinen Einsatz muss man kurzfristig entscheiden.

Engpass auf den Außenpositionen

Die Ausfälle führen zu einem kleinen Engpass auf den Außen bei der HSG. Hier ist es gut, dass Kapitän Christoph Gropengießer auf die Platte zurückkehrt. Seit Beginn der Rückrunde steht auch Jonas Spillner wieder zur Verfügung. Der Rückraumspieler kehrte nach langer Verletzungspause zurück in die Mannschaft und zeigte direkt gute Ansätze. Dies sah auch sein Trainer. „Es ist schön, dass er wieder dabei ist. Wir müssen ihn jetzt langsam wieder heranführen. Er hat gegen Heidmark ein gutes Comeback gegeben und bewiesen, dass er eine sehr gute Alternative im Rückraum ist“, freut sich Wilfer.