D-Juniorinnen dominieren von Anfang an die Partie

Drei Spiele, drei Siege – die Bilanz der Mannschaften der HSG oha am Wochenende kann sich sehen lassen.

HSG oha Damen – MTV Geismar III 19:15 (13:10). Im neuen Jahr startete die Damenmannschaft der HSG oha ins neue Abenteuer Regionsoberliga. Nach einer zufriedenstellenden Hinrunde spielt man nun in der höheren Liga gegen fünf bekannte Mannschaften noch jeweils zweimal. Begonnen hat die Spielzeit für die HSG-Damen am Samstag in der Röddenberghalle Osterode. Zu Gast war der MTV Geismar 3, dem man im November noch knapp unterlegen war. Doch für diesen ersten Spieltag hatte sich das Team um Trainer Morich eine Revanche vorgenommen.

Die Harzerinnen fanden gut in die Partie, gingen prompt mit zwei Treffern in Führung. Die Antwort der Geismarinnen ließ jedoch nicht lange auf sich warten und nach nur knapp einer Minute glichen die Gäste aus. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in der die heimische HSG mit der stark aufspielenden Annika Wode die Nase immer knapp vorne hatte (6:5, 10.).

Auch Yvonne Larsen, die zeitweise auf der ungewohnte Rückraumposition agierte, erzielte in der folgenden Phase wichtige Treffer und steuerte erheblich zu einer Drei-Tore-Führung bei, die die Hausdamen zum Halbzeitpfiff auf der Anzeigetafel stehen hatten.

Auch in die zweite Hälfte des Matches fand die HSG oha sehr gut hinein. Die Damen zeigten eine gute Abwehr, allen voran Sabrina Mros im Tor. Sie ließen den Gästen kaum Wurfchancen und spielten im Angriff konsequent, so dass man plötzlich ein bequemes Polster von sechs Toren hatte (16:10, 38.).

Auf dieser starken Leistung wurde sich aber fortan ausgeruht und es begannen mehr als zwölf lange torlose Minuten.

Dank einer zufriedenstellenden HSG-Abwehr konnte sich der MTV zwar nicht mehr wirklich gefährlich machen (16:13, 44.), doch das Ergebnis hätte deutlicher ausfallen müssen. Mit 19:15 wurde die Partie schließlich beendet und die Morich-Sieben bejubelte verdient ihre ersten zwei Punkte der Spielzeit. Nun gilt es, an den Fehlern zu wachsen und fleißig zu trainieren, bevor es am 16. Februar zum aktuellen Tabellenführer Plesse-Hardenberg geht.

HSG: Mros – Berger (7/2), Bierwirth (3/1), Larsen (3), Wode (3), Gobel (2), Fröhlich (1), Kreinacke, J. Lohrengel, Röthel.

Männliche E-Jugend – HSG Ruhmetal II 19:10 (8:6). Der Nachwuchs der HSG oha konnte gegen Rhumetal II den ersten Saisonsieg bejubeln. Nach acht Minuten lag die Heimmannschaft noch 2:3 hinten. Das Team fing sich aber nach einer Auszeit und ging mit einer 8:6-Führung in die Halbzeit. Der Vorsprung hätte noch höher ausfallen können, doch die Zielgenauigkeit bei den Torwürfen ließ stark zu wünschen übrig.

Nach einer Halbzeitansprache, in der grundlegende Sachen besprochen wurden, schaffte es die HSG auf 13:6 (26. Minute) wegzuziehen, bevor der Gegner das erste Tor in der zweiten Halbzeit erzielen konnte. Durch eine gute Leistung beider Torwarte, einer sehr konzentrierten Abwehr und gezielter Torwürfe zog die Heimmannschaft weiter davon. In der 34. Minute trafen die Gäste mit ihrem letzten Treffer des Spiels zum 15:10. Dann machten die HSG den Deckel drauf und gewann am Ende verdient mit 19:10.

HSG: Aaron Bernasek, Rasmus Weber (beide Tor), Jost Lang (3 Tore), Magnus Strüver, Jaron Weber (2), Damian Jezek (5), Hasan Thaljeh, Kian Ahrens, Fynn Brakel (2), Lenny Sonntag (4), Mika Lyko (1), Nicolas Bode (1), Jonte Waldmann (1), Rouven Pinnecke.

Weibliche D-Jugend – HSG Schoning./Uslar/Wiens. 18:12 (11:6). Eine mannschaftlich geschlossene gute Leistung zeigte die weibliche D-Jugend im Heimspiel gegen die Gäste aus Uslar. Von der ersten Minute an dominierten die HSG-Mädels die Partie und gingen bis zur 10. Spielminute mit 7:1 in Führung. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit konnten die Gäste immer mit 5,6 Toren auf Distanz gehalten werden. Zur Pause stand ein beruhigendes 11:6 auf der Anzeigetafel.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, 7:6 für die Oha Mädels. Am verdienten Heimsieg änderte das aber nichts, so dass der Gast aus Uslar mit 18:12 auf die Heimreise geschickt wurde.

Erfreulich aus HSG-Sicht war das erste Saisontor von Finja Bierwirth, eine gute Torhüterleistung von Caroline Rösner und endlich einmal waren alle Spielerinnen an Bord.

HSG: Rösner, Caroline (Tor) – Renner, Charlotte (1), Shani Baqi, Sabrin, Rasper, Sanya, Bierwirth, Zoe, Schmidt, Greta (3), Sarwari, Maryam (5), Bierwirth, Finja (1), Hinz, Julika (1), Zahn, Maya, Hofemann, Lara, Schirmer, Rubina (7).