Damen der HSG oha wollen mit Heimsieg starten

Neben den ersten Herren sind am Wochenende auch fast alle weiteren Handball-Mannschaften der HSG oha im Einsatz. Zwei weitere Spiele finden am Samstag in der Osteroder Röddenberghalle statt. Zudem steht am Sonntag ein Heimspieltag im Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus an. In Osterode starten die...