Veilchen Ladies treffen auf Serienmeister TSV Wasserburg

Göttingen Die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen hoffen am Sonntag im heimischen FKG gegen die Bayerinnen auf eine Überraschung.

Es wird nicht einfacher für die personell zuletzt arg gebeutelten Flippo Baskets der BG 74 Göttingen. Nach dem Spitzenteam Herner TC und Titelträger Keltern kommt nun der amtierende Pokalsieger und Serienmeister der vergangenen Jahre, der TSV 1880 Wasserburg, zum Kräftemessen nach Göttingen. Tipp-Off für die Partie der Damen-Basketball Bundesliga ist am Sonntag um 16 Uhr im FKG.

Im Gegensatz zu den Vorjahren, als relativ wenig deutsche Akteurinnen im Aufgebot des TSV zu finden waren, sind es nun sieben von 14 Spielerinnen. Die haben es in sich: Mit Svenja Brunckhorst, Laura Hebecker, Leonie Fiebich und der Anfang Januar aus Bad Aibling verpflichteten Alina Hartmann sind es gleich vier Nationalspielerinnen. Die größte Korbgefahr strahlen zwei Amerikanerinnen aus. Point-Guard Jennifer Schlott ist mit 17,4 Punkten pro Partie die sicherste Schützin. Forward Ashley Williams ist mit 10,5 Zählern und 6,2 Rebounds die effektivste Akteurin. Doch auch die deutschen Spielerinnen tragen mit reichlich Punkten und Rebounds zum aktuell dritten Tabellenplatz bei.

Wasserburg leistete sich im ersten Match des neuen Jahres allerdings eine unerklärliche 62:63-Niederlage in Saarlouis, was die Spannung im Abstiegskampf nochmals erhöht hat. „Wer beim Schlusslicht verliert, kann auch in Göttingen Federn lassen“, gibt Veilchen-Headcoach Giannis Koukos die Marschroute vor: „Wir wollen über unseren Kampfgeist zum Erfolg.“ Der Trainer ist froh, dass sich im Laufe der Woche immer mehr Spielerinnen im Training zurück gemeldet haben. Ob er aber wirklich aus dem Vollen schöpfen kann, erscheint fraglich.