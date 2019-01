Ski-Orientierungsläufer treffen sich in Altenau zur DM

2019 wird Altenau zum Zentrum für Orientierungsläufer. Der Ort ist gleich zweimal Austragungsstätte für Deutsche Meisterschaften. Los geht es am 16. und 17. Februar mit den Deutschen Meisterschaften im Ski-Orientierungslauf. Am Samstag werden die Titelkämpfe über die Mitteldistanz ausgetragen, am Sonntag folgt dann das Bundesranglistenfinale. Beide Wettkämpfe sind auch für internationale Teilnehmer geöffnet, sie sind als Weltranglistenlauf eingestuft.

Der MTK Bad Harzburg richtet die Rennen gemeinsam mit dem Skiclub Altenau auf den Wettkampf- und Touristenloipen zwischen Tischlertal und Rose aus. Beim Ski-Orientierungslauf geht es darum, in den vielen breiten und schmalen Langlaufloipen den Überblick zu behalten und mithilfe einer Spezialkarte, die man erst im Startaugenblick erhält, die eingezeichneten Posten in der richtigen Reihenfolge schnellstmöglich zu finden. Also nicht wundern, wenn an dem Wochenende Langläufer mit einem Kartenbrett vor der Brust kreuz und quer über das Loipennetz laufen und im Gelände aufgestellte rot-weiße Schirme anlaufen, um sie mithilfe eines elektronischen Chips zu stempeln.

Wer nicht nur zuschauen will, der kann sich auch kurzfristig im Wettkampfzentrum für die offene Kategorie anmelden und selbst mal auf die Strecke gehen. Erster Start ist am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Das Wettkampfzentrum ist an beiden Tagen das Skistadion Tischlertal, 700 Meter Fußweg entfernt vom zugehörigen Parkplatz an der Steile-Wand-Straße (L504) nach Torfhaus.

Die zweiten Deutsche Meisterschaften in Altenau werden dann ohne Skier vom 13. bis 15. September im Staffel-Orientierungslauf ausgetragen. Wer vorher noch mal auf Postenjagd in den Wald gehen will, hat dafür die Gelegenheit bei den Bezirks- und Kreismeisterschaften, die am Samstag, 6. April, im Altenauer Ortsteil Mittelschulenberg ausgetragen werden. Ausrichter ist jeweils der MTK Bad Harzburg.

Weitere Infos unter www.mtk1886.de und www.dmol2019.de.