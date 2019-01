20 Veranstalter sind 2019 beim Südniedersachsen-Cup dabei

In Göttingen haben sich die 20 Veranstalter des Südniedersachsen Cups getroffen, um die gemeinsame Laufserie für das Jahr 2019 zu planen.

Verabschieden mussten die Koordinatoren Conny und Frank Neumann einen traditionellen Lauf, den Ämter Aue Quelllauf in Willershausen. Dafür wurde der Northeimer Stadtlauf neu in die Serie aufgenommen.

Die bunte Mischung aus kleinen, mittleren und größeren Laufveranstaltungen mit zum Teil landschaftlich reizvollen Strecken sowie atmosphärisch schönen Stadtläufen machen den Reiz des Südniedersachsen Cups aus. Traditionell ist der letzte Lauf in Bad Gandersheim.

Südniedersachsen Cup 2019

31. März: Volks- und Crosslauf in Varlosen

1. Mai: Dransfelder Hasenmelkerlauf

5. Mai: Osteroder Altstadtlauf

11. Mai: Einbecker Bierstadt-Lauf

19. Mai: Göttinger Frühjahrs-Volkslauf

25. Mai: Sollinglauf in Dassel

29. Mai: Oderpark-Seelauf in Hattorf

1. Juni: Hilskammlauf in Delligsen

15. Juni: Sommerlauffest in Bad Sachsa

22. Juni: Drei-Länder-Lauf in Arenshausen

23. Juni: Ahlsburglauf in Dörrigsen

6. Juli: Wolfshäger Sommernachtslauf

17. August: Lauf um dem Mittelpunkt Deutschlands in Krebeck

30. August: Duderstädter Sparkassenlauf

7. September: Leinewiesenlauf in Greene

14. September: Mündener Altstadtlauf

22. September: Schoninger Volkslauf

29. September: Northeimer Stadtlauf

3. Oktober: Alfelder Leinetal-Lauf

23. November: Bad Gandersheimer See-Park-Volkslauf



Weitere Informationen unter www.suedniedersachsen-cup.de.