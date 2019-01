Jugend trainiert für Olympia: Wintertage aus dem Bilderbuch

Beim Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia am Sonnenberg bei St. Andreasberg.

St. Andreasberg 170 Schüler treten am Sonnenberg bei St. Andreasberg an und wetteifern um die Tickets für den Bundesentscheid. Eine Harzer Schule hat die Nase vorn.

Das war ein Landesentscheid, der seinem Namen zur Ehre gereichen konnte. Rund 170 Schüler aus Bremen und Niedersachsen kämpften am Dienstag und Mittwoch beim Landesliga Jugend trainiert für Olympia im Langlauf in der Richard-Schulze-Arena auf dem Sonnenberg um die Fahrkarten ihrer Bundesländer zum Deutschlandfinale in Nesselwang. Dabei sah man nicht zuletzt dank zweier Bilderbuch-Wintertage mit reichlich Schnee und einer gewohnt guten Organisation schönen Langlauf-Skisport, der nicht nur die Aktiven, sondern auch die Fans und Unbeteiligten begeisterte.

Zwar war mit nur vier Schulen die niedersächsische Beteiligung erschreckend schwach, vor allem auch deshalb, weil bei den Jüngsten, dem Wettkampf IV der 12-Jährigen und jünger, sogar nur drei Schulen aus Niedersachsen vertreten waren, aber die Freude über zwei solche Wintersporttage machte manche Enttäuschung wieder wett. Hinzu kamen sieben Bremer Schulen, vier davon waren zum ersten Mal dabei. Alle zusammen sorgten schließlich doch für ein ordentliches Wettkampfambiente. Weil vor allem die Flachländer ihrer Begeisterung immer wieder lautstark Ausdruck verliehen, herrschte sowohl am Dienstag beim Einzellauf, als auch am Mittwoch während der Staffelentscheidungen stets eine tolle Wettkampfstimmung.

Beste Bedingungen

Hinzu kam das prächtige Winterwetter, wie man es bei diesem Wettbewerb nicht immer erlebt hatte und die allerbesten Bedingungen im Skistadion. Kein Wunder, dass der gemeinsame Landesentscheid im Skilanglauf der Bundesländer Bremen, und Niedersachsen 2019 zu den Besseren in einer langen Reihe gleicher Veranstaltungen gezählt werden muss.

Der Technik-Sprint für die Wettkampfklasse III und IV bei herrlichem Sonnenschein fand sowohl bei den Akteuren als auch bei den Zuschauern viel Interesse. Die besonderen Aufgaben, die die nimmermüden Helfer des SC St. Andreasberg in den Schnee gebaut hatten, wie Schlupftore, Achter, Slalom-Tore, Kreisel und andere, wurden mit Begeisterung und Bravour gemeistert. Die gute Organisation durch die Mannschaft um die Vorsitzende des SC St. Andreasberg, Susanne Eine-Duderstaedt, rundete die Wettkampftage ab.

Harzer Gymnasium dominiert

Die herausragende Schulmannschaft stellte einmal mehr das Robert-Koch-Gymnasium in Clausthal-Zellerfeld, das sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen den Gesamtsieg einfuhr.

Bereits nach den Einzelläufen am Dienstag lag im Wettkampf III sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen das Robert-Koch-Gymnasium vorne. Beide Teams konnten durch klare Staffelsiege den Gesamtsieg letztlich festmachen. Schnellster Läufer war Anton Schaper vom Hoffmann-von-Fallersleben-Gymnasium Braunschweig vor dem Clausthal-Zellerfelder Fritz Seidel und dem Bremer Fynn Lazar. Schnellstes Mädchen war Marielle Elfers vom Wilhelm-Gymnasium Braunschweig vor den Robert-Koch-Schülerinnen Julia Otto, Aniko Gäuer, Silvana Ropeter und Magdalena Worth.

Im Wettkampf IV der Jüngeren überraschte die Mannschaft der Oberschule Ronzelenstraße aus Bremen, die das Gymnasium Hittfeld aus Niedersachsen hinter sich ließ. Schnellster Junge im Wettkampf IV war Tim Diedrichs aus Braunschweig, Schnellstes Mädchen Lana Messyasz aus Bremen.

Tickets für Nesselwang gelöst

Natürlich haben die Mädchen und Jungen aus der Oberharzer Hochschulstadt damit die Fahrkarten zum Bundesfinale in Nesselwang gelöst. Niedersachsen wird zudem von den Mädchen und Jungen des Wilhelm-Gymnasiums Braunschweig vertreten werden. Außerdem reisen die Mädchen und Jungen des Gymnasiums Hittfeld und des Wilhelm-Gymnasiums im Wettkampf IV nach Nesselwang.

Viel Lob und Anerkennung wurde seitens der Teilnehmer, Betreuer und Offiziellen dem ausrichtenden SC St. Andreasberg und dem Chef der Zeitnahme für die ausgezeichnete Organisation der Wettkämpfe gezollt.