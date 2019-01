Termine der BG Göttingen im Frühjahr stehen fest

Göttingen In der Basketball-Bundesliga absolvieren die Veilchen im März gleich drei Heimspiele, im Februar steht dagegen kein Heimauftritt an.

Am Wochenende startetet die BG Göttingen gegen Alba Berlin in die Rückrunde der Basketball Bundesliga – die vier darauffolgenden Heimspiele wurden inzwischen terminiert und gehen nun in den Vorverkauf. Nach einer langen Pause bekommen die Veilchen-Fans ihr Team erst im März wieder vor heimischer Kulisse zu sehen, dann spielen die Göttinger aber gleich dreimal in der Sparkassen-Arena.

Am Sonntag, 3. März, ist die Überraschungs-Mannschaft Rasta Vechta in Göttingen zu Gast (15 Uhr). Weniger als eine Woche später empfängt das Team von BG-Headcoach Johan Roijakkers die Frankfurt Skyliners (Samstag, 9. März, 18 Uhr). Nach der Pause aufgrund des Allstar-Days kommen die EWE Baskets Oldenburg am Sonntag, 31. März, zum Niedersachsen-Derby in die Universitätsstadt (15 Uhr). Der Mitteldeutsche BC gastiert am Samstag, 13. April, in der Sparkassen-Arena (18 Uhr).

Der Kartenvorverkauf für diese vier Partien hat begonnen. Ebenfalls noch erhältlich ist die Rückrunden-Dauerkarte für die acht Veilchen-Heimspiele vom 26. Januar bis zum 10. Mai.

Tickets gibt es in der BG-Geschäftsstelle, bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen, an der Ticket-Hotline unter 0180/6050400 und online unter www.bggoettingen.de.