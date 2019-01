Dance-Festival im Turnkreis Northeim-Einbeck feiert Jubiläum

Einbeck Die Veranstaltung findet seit 25 Jahren statt – in diesem Jahr am 16. Februar ab 17 Uhr in den Einbecker Hube-Hallen.

Come on, let’s dance – mit diesem Motto lädt der Förderverein des Turnkreises Northeim-Einbeck auch in diesem Jahr wieder zum Treffen aller Tanz- und Showbegeisterten ein. Am Samstag, 16. Februar, wird das 25. Dance-Festival ab 17 Uhr in den Einbecker Hube-Hallen stattfinden und begeistern. Den Tanzgruppen und den Zuschauern wird mit Licht- und Soundeffekten wieder ein professionelles Ambiente geboten. Einlass für Zuschauer ist ab 16.30 Uhr.

Tanzdarbietungen mit Aktiven aller Altersstufen werden bei dieser bunten Großveranstaltung zu sehen sein. Die Zuschauer werden ein lebendiges, abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm genießen können, das die Fachwartinnen Tanja Poppinga und Silke Schulte mit ihrem Team bereits seit langem koordinieren. Sie sind in der heißen Planungsphase, um auch alle Auftrittswünsche der einzelnen Gruppen zu berücksichtigen.

Tanzen in seiner ganzen Bandbreite und Vielfalt, das sind Kinder wie Senioren, Einsteiger wie Profis, Menschen mit und ohne Handicap, Tanzrichtungen von Hip Hop bis Jazz, Folklore bis Moderndance, Solotänzer sowie Großgruppen und viele Fans, die ihre Gruppen von der Tribüne aus unterstützen, und das ohne Wettkampfgedanken.

Tanzen verbindet, macht viel Spaß und hat einen hohen integrierenden Charakter. Alle Tanzbegeisterten sind zur Teilnahme an diesem Event oder zum Zuschauen eingeladen. Das Dance-Festival hat sich zu einer einzigartigen Showbühne entwickelt, auf der Gruppen die Möglichkeit gegeben wird, sich und ihr kreatives Können einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Neu erarbeitete Choreographien und Jubiläums-Highlights sind zu erwarten.

Infos und Anmeldungen per E-Mail an dancefestival-turnkreis@gmail.com oder Telefon 05561/3192133.