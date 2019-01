Feuerwerk der Turnkunst gastiert ab Dienstag in Göttingen

Göttingen An drei Tagen sorgt das Ensemble der Connected-Tournee in der Lokhalle mit atemberaubenden Vorführungen für Erstaunen und Applaus.

Am 29. Dezember feierte die Connected-Tournee des Feuerwerks der Turnkunst in Oldenburg ihre umjubelte Premiere, ab heute sind die Bewegungskünstler für drei Vorstellungen auch in der Göttinger Lokhalle zu Gast. Am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch ab 19 Uhr sowie am Donnerstag ab 17 Uhr werden die Stars ihr Publikum mit atemberaubenden Vorführungen in Erstaunen versetzen.

Unter anderem sind Victor und Leidy Teil des Ensembles. Sie zeigen eine weltweit einzigartige Vorführung am sogenannten Perch-Ring (Foto). Während Victor ein eisernes, ringförmiges Metallgerüst in luftiger Höhe auf dem Kopf balanciert, zelebriert Leidy darin grazile, spektakuläre Turnübungen. Die Zuschauer halten den Atem an und hoffen, dass der Balance-Akt, der höchste Konzentration und harmonisches Zusammenspiel beider Turner erfordert, unfallfrei gelingt. Doch nicht nur Victor und Leidy, jeder Künstler im Connected-Ensemble erzählt einzigartige Geschichten, die dennoch alle miteinander verbunden und vernetzt sind.

Für die Vorstellungen in Göttingen sind noch wenige Resttickets erhältlich, weitere Informationen unter www.feuerwerkderturnkunst.de.