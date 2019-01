BG Göttingen trifft auf das Münchener Star-Ensemble

Die BG Göttingen startet in ihre Spitzenteam-Wochen; In den kommenden drei Wochen trifft die Mannschaft von Headcoach Johan Roijakkers gleich zweimal auf den aktuellen BBL-Tabellenführer Bayern München, einmal auf dessen stärksten Verfolger Alba Berlin und einmal auf den ehemaligen Serienmeister Brose Bamberg. Viel schwerer könnte das Programm kaum sein. Den Auftakt macht das Heimspiel gegen die Bayern am Dienstag ab 20.30 Uhr in der Sparkassen-Arena, die gleichzeitig auch das letzte Spiel der BBL-Hinrunde. „München spielt sehr strukturierten Basketball abseits des Balls – sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive“, sagt Roijakkers.

Der Double-Sieger aus München ist in der Liga noch ungeschlagen und wurde auf nationaler Ebene lediglich im BBL-Pokal einmal von Alba Berlin bezwungen. Diesen Titel werden die Süddeutschen somit nicht verteidigen, in der Meisterschaft ist das Team von Bayern-Headcoach Dejan Radonjic aber hoher Favorit. Derzeit scheinen die Spieler um Superstar und Topscorer Derrick Williams auch die zusätzliche Belastung durch die Euroleague-Spiele gut zu verkraften. Vor gut einer Woche brachten die Frankfurt Skyliners die Bayern etwas in Bedrängnis, am Ende setzte sich aber die Qualität des Spitzenreiters durch (80:71).

Nummer zwei im NBA-Draft

Im ausgeglichen besetzten Münchner Kader punkten mehrere Akteure im Schnitt zweistellig, Topscorer ist US-Forward Williams (12,8 Zähler). Der 27-Jährige wurde nach zwei starken College-Jahren beim NBA-Draft 2011 von den Minnesota Timberwolves an zweiter Stelle gezogen und absolvierte mehr als 420 Spiele in der NBA. Dabei kam er allerdings nicht über den Status eines Rollenspielers hinaus, so dass nun sein Glück in Europa sucht.

Hinter Williams punkten auch der deutsche Nationalspieler Danilo Barthel (11,8), Nihad Djedovic (11,4) und der serbische Forward Vladimir Lucic (11,3) im zweistelligen Bereich. Auffällig ist, dass die Bayern von allen BBL-Teams die wenigsten Würfe nehmen, aber dennoch die fünftmeisten Punkte erzielen (87,9 pro Partie). Mit einer Trefferquote von rund 53 Prozent sind die Münchner Liga-Spitze.

Durch das Pokal-Aus hatten die Bayern ebenso wie die Veilchen am vergangenen Wochenende spielfrei. Vergangenen Donnerstag war die Radonjic-Truppe beim dreimaligen Euroleague-Champion ZSKA Moskau zu Gast und verpasste nur knapp eine kleine Sensation (70:77). Kommenden Freitag müssen die Münchner schon wieder in die russische Hauptstadt – dieses Mal zu Khimki Moskau. Dass die Bayern die Veilchen auf ihrer Zwischenstation unterschätzen, ist aber nicht zu erwarten.

Eintrittskarten gibt es noch unter www.bggoettingen.de sowie ab 19 Uhr an der Arena-Kasse.