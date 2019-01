Nachwuchs des FC Merkur Hattorf spielt in der Halle stark auf

Einige Erfolge konnten die Nachwuchsmannschaften des FC Merkur Hattorf bei ihren Teilnahmen an verschiedenen Hallenturnieren verbuchen.

Spannung pur bot das Turnier der G-Junioren, das vom VfB Südharz in der KGS-Halle in Bad Lauterberg ausgetragen wurden. In dem sehr ausgeglichenen Teilnehmerfeld, wie sich im Laufe des Turniers herausstellen sollte. In den vier Spielen gegen den VfB Südharz (2:0), die JSG Petershütte/Freiheit (1:2), den SV Bielen 1926 (0:0) und die JSG Harztor (1:0) sammelten die Hattorfer sieben Punkte. Das sollte zum Turniersieg reichen, da sich die Gegner gegenseitig die Punkte wegnahmen. Gleich drei Teams landeten punktgleich mit sechs Zählern auf den Plätzen zwei bis vier. Die Tore für den jüngsten Merkur-Nachwuchs erzielten Kiyan Ametoglu (2), Connor Grobecker und Arthur Webel.

Zwei F-Jugend-Teams spielen

Die F-Jugend war mit zwei Mannschaften bei den Turnieren in Clausthal-Zellerfeld und des VfB Südharz in Bad Lauterberg vertreten. Im Oberharz gewannen die Hattorfer gegen die TSG Bad Harzburg (3:0), unterlagen dann allerdings dem FC Westharz (0:1), dem FC Othfresen (0:2) und dem VfL Oker (1:2). Gegen die teils älteren Gegner schlug sich der Merkur-Nachwuchs aber gut. In der Endabrechnung sprang der achte Platz unter zehn Teilnehmern heraus.

In Bad Lauterberg erreichte der Hattorfer Nachwuchs den zweiten Platz. Zunächst gelang der Merkur-F-Jugend ein klarer 3:0-Erfolg über die Gastgeber des VfB Südharz, es folgte ein 2:0-Sieg gegen den VfR Osterode. Nach einer 0:2-Niederlage gegen den VfL Herzberg trennten sich die Hattorfer nach einem offenen Spiel mit 0:0 von der JSG Harztor. Mit einem 4:1 über die zweite Vertretung des VfB Südharz wurde Platz zwei perfekt gemacht. Die FCM-Tore schossen Sahin Turan (5), Finn Kwast (2) und Olaf Webel (2).

Nach den G- und den F-Junioren konnten auch die E-Junioren des FC Merkur beim Turnier des VfB Südharz in der KGS-Halle in Bad Lauterberg einen Podestplatz verbuchen. Im ersten Spiel unterlag man trotz früher Führung noch mit 1:2 gegen die JSG Harztor. Gegen den SV Rotenberg folgte in einem intensiven und umkämpften Spiel mit 0:1 die zweite Niederlage. Danach aber starteten die Hattorf durch. Gegen den VfB Südharz setzte sich der Merkur-Nachwuchs nach Toren von Sean Vieweger und Luka Sterl 2:0 durch. Der starke Sterl sowie Hannes Webel waren anschließend beim 3:1 gegen den VfL Herzberg erfolgreich. Im letzten Spiel gegen den FC Westharz boten beide Mannschaften ein sehr ausgeglichenes Spiel. Luca Deppe im Hattorfer Tor bewahrte Merkur mit zwei Glanzparaden vor einem Rückstand, es blieb beim 0:0-Unentschieden.