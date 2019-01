Ticketverkauf für Fußball-Länderspiel in Wolfsburg läuft

Wolfsburg Am 20. März trifft die DFB-Elf in der Volkswagen-Arena auf Serbien. Für Vereine, Schulen und Mannschaften gibt es vergünstigte Tickets.

Am Mittwoch, 20. März, absolviert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Wolfsburg ihre erste Begegnung in diesem Jahr. Ab 20.30 Uhr trifft die Elf von Bundestrainer Joachim Löw in der Volkswagen-Arena auf Serbien. 27.000 Fans können im Stadion live dabei sein, der Vorverkauf ist inzwischen angelaufen.

Für Vereine, Schulen, Mannschaften und andere Gruppen werden Gruppentickets für 10 Euro pro Person angeboten, die Gruppe muss dabei mindestens elf Personen umfassen. Diese Tickets können über ein gesondertes Bestellformular beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV) geordert werden.

Es ist erst das zweite Herren-Länderspiel, das in Wolfsburg ausgetragen wird. In der bislang einzigen Begegnung besiegte Deutschland im Juni 2003 Kanada mit 4:1. In Niedersachsen fanden seit 1931 insgesamt 28 Herren-A-Länderspiele mit DFB-Beteiligung statt.

Weitere Informationen zu den Gruppentickets unter www.nfv.de.