Die ersten TSC-Herren nutzen ihren Erfahrungsvorteil aus

Dorste Zehn Mannschaften gehen beim 32. Fußballtennisturnier in der Dorster Sporthalle an den Start, die Altersabteilung der ersten TSC-Herren siegt.

Bereits zum 32. Mal fand das Fußballtennisturnier des TSC Dorste in der Dorster Turnhalle statt. Zehn Teams waren angetreten, um sich sich den begehrten Sieg beim Traditionsturnier zu sichern.

Sportlicher Ehrgeiz war folglich mit von der Partie, zu allererst ging es aber darum, eine gute Zeit miteinander zu verbringen – und das gelang. Das Organisationsteam der Dorster Alten Herren um Andreas Nackunstz stellte einen reibungslosen Turnierablauf sicher.

In packenden Duellen ging es in der Gruppenphase bis zuletzt um die Plätze eins und zwei, die den Einzug ins Halbfinale bedeuteten. Auch ein Mixed-Team bestehend aus drei Frauen und zwei Männern ging an den Start und schlug sich wacker. Ins Halbfinale einziehen konnten letztlich aber die Alten Herren, Hamburg’s Stolz, der FC Misten sowie die Altersabteilung der ersten TSC-Herren.

Der FC Misten, bestehend aus jungen Dorster und Förster Fußballern, konnte alle vier Spiele der Gruppenphase siegreich gestalten und setze sich im Semifinale gegen den mehrfachen Turniersieger Hamburg’s Stolz durch. Im zweiten Halbfinale lieferten sich die Alte Herren und die ersten Herren einen packenden Schlagabtausch. Mit etwas Glück konnte sich die ersten Herren mit 15:13 durchsetzen.

Im Finale kam es zur Neuauflage der Vorrundenbegegnung gegen den FC Misten. Diesmal konnten die ersten TSC-Herren dank der Erfahrungswerte vieler vorangegangener Fußballtennisturniere den Spieß umdrehen und souverän gewinnen. Alle beteiligten Teams sowie auch die Zuschauer erlebten ein schönes Turnier, bei dem der Spaß wie immer im Vordergrund stand. Auch in zwölf Monaten wird es wieder ein Turnier geben, das ist schon jetzt klar.