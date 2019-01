Julius Heidelberg wird U20-Landesmeister mit dem Speer

Bei den NLV-Winterwurf Landesmeisterschaften am Wochenende in Zeven ging Julius Heidelberg vom TSV Schwiegershausen in der Altersklasse U20 beim Speerwerfen mit dem 800 Gramm-Gerät an den Start.

Bei schlechten Wind- und Wetterbedingungen gelang dem jungen Athleten, der für Hannover 96 Leichtathletik startet, im zweiten Durchgang ein fast perfekter Wurf. Er erzielte mit 53,33 m eine persönliche Bestleistung und auch die größte Weite in seiner Altersklasse. Sehr zufrieden nahm er die Auszeichnung als Landesmeister Niedersachsen/Bremen entgegen.

Für Heidelberg ist der Titel natürlich ein sehr guter Start in die neue Saison und auch eine gute Voraussetzung für die Teilnahme am 9. Februar bei den Norddeutschen Meisterschaften der Werfer im brandenburgischen Kienbaum.