Talente der LG Osterode laufen auf das Treppchen

Zwei Läuferinnen der LG Osterode starteten beim Hallensportfest in Hannover in die diesjährige Hallensaison und konnten mit zwei Podestplätzen überzeugen. Sowohl für Lena Morig (Jahrgang 2004) als auch für Milena Riehn (Jahrgang 2005) galt es, als Langstreckenläuferinnen über die Unterdistanz von 800 m ihre aktuelle Form zu überprüfen.

Zunächst musste Riehn sich der Konkurrenz stellen. Nach einem verschlafenen Start fand sie sich zunächst am Ende des Feldes wieder, konnte aber im Verlauf des Rennens Platz für Platz gutmachen. Mit einer starken kämpferischen Leistung erreichte sie so noch in der guten Zeit von 2:48,01 Minuten den dritten Rang in der Altersklasse W14.

Auch Morig hatte im Anschluss etwas Probleme beim Start und musste auf den ersten 100 Metern sehr viel investieren, um den Anschluss an die Spitze zu halten. Dieser kurze Spurt machte sich im Verlauf des Rennens bemerkbar, so dass sie mit der Führenden nicht mehr ganz mithalten konnte. Dennoch zeigt auch Morig Kampfgeist und erreicht in der sehr guten Zeit von 2:34,75 Minuten in der AK W15 den dritten Platz. Mit dieser Zeit verpasste sie ihre Bestzeit nur ganz knapp.