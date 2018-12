Göttingen Der Teammanager der Veilchen Ladies ersetzt in dem dreiköpfigen Gremium Michael Koch. Fink ist seit elf Jahren für die BG 74 ehrenamtlich tätig.

Göttinger Andreas Fink in Vorstand der DBBL berufen

Der Teammanager der Flippo Baskets BG 74 Göttingen, Andreas Fink, ist in den Vorstand der AG 1. Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) berufen worden. Seit Anfang der Woche gehört der 61-Jährige dem dreiköpfigen Gremium als so genanntes kooptiertes Mitglied an. Fink ersetzt Michael Koch, der sich aus persönlichen Gründen aus seinem Amt zurückgezogen hat.

Seit elf Jahren ist Andreas Fink für die Basketballerinnen der BG 74 ehrenamtlich aktiv. Es begann anfänglich mit Fotografieren, dann übernahm er die Rolle des Teambetreuers und -managers. Auch als Geschäftsführer war der an der UMG arbeitende Ergotherapeut für die Veilchen im Einsatz. Seit 2011 nimmt er regelmäßig an den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft DBBL teil. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, erklärt Fink, der insbesondere ein Ziel verfolgt: „Ich möchte, dass der Damen-Basketball aus seinem Schatten-Dasein heraus kommt. Dafür arbeite ich seit Jahren.“

Die DBBL ist als GmbH organisiert. Gesellschafter sind der Deutsche Basketballbund und die Arbeitsgemeinschaften der 1. und 2. Liga, die als eingetragener Verein registriert sind. In den Arbeitsgemeinschaften sind die in den jeweiligen Ligen spielenden Vereine Mitglieder. Da sich Michael Koch vor Ablauf seiner eigentlichen Amtszeit zurückgezogen hat, wird Andreas Fink zunächst als kooptiertes Mitglied im Vorstand arbeiten. Seine Wahl steht dann bei der nächsten routinemäßigen Sitzung aller Beteiligten an.