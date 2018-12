Auf die BG Göttingen wartet der Franken-Doppelpack

Der neue BBL-Pokal-Modus macht es möglich: Die BG Göttingen trifft innerhalb von fünf Tagen gleich zweimal hintereinander in der heimischen Sparkassen-Arena auf Brose Bamberg. Das erste Duell wird am Samstag, ab 20.30 Uhr ausgetragen, wenn das Team von BG-Headcoach Johan Roijakkers um den Einzug in das Pokal-Halbfinale kämpft. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 26. Dezember, steht dann ab 15 Uhr die Begegnung des 12. BBL-Spieltags ebenfalls gegen die Franken auf dem Programm. „Bamberg hat einen sehr tief besetzten Kader, der auch in der Euroleague mithalten könnte“, sagt Roijakkers vor dem Franken-Doppelpack.

Die Mannschaft von Bambergs Headcoach Ainars Bagatskis gehört mit acht Siegen und zwei Niederlagen zur Verfolgergruppe des noch ungeschlagenen BBL-Tabellenführers FC Bayern München. Etwas überraschend verloren die Franken bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 66:92. Im Spitzenspiel gegen Alba Berlin gab es hingegen nur eine knappe 88:92-Niederlage. In die nächste Runde des BBL-Pokals zog der Meisterschaftskandidat durch einen souveränen 92:74-Erfolg über s.Oliver Würzburg ein.

Tiefer Bamberger Kader

Die Tiefe von Bagatskis’ Kader zeigt sich daran, dass kein Akteur im Schnitt mehr als 30 Minuten auf dem Parkett steht. Die meiste Spielzeit erhält US-Guard Tyrese Rice (29 Minuten), der im Schnitt 13,1 Punkte pro Partie erzielt. Zudem ist der Aufbauspieler, der in Deutschland auch schon für die Artland Dragons und den FC Bayern München auf Korbjagd ging, bester Vorlagengeber der Liga (durchschnittlich 8,2 Assists).

Bester Bamberger Punktesammler ist US-Forward Augustine Rubit (14,3 Zähler pro Spiel), der zusätzlich auch 5,2 Rebounds holt. Die meisten Rebounds schnappt sich sein Landsmann Cliff Alexander (5,5). Neben Rubit und Rice punkten auch der serbische Forward Stevan Jelovac (13,6) und US-Guard Ricky Hickmann (11,0) zweistellig. Bester deutscher Bamberger ist Forward Elias Harris mit 9,4 Punkten und 4,4 Rebounds im Schnitt.

Während sich die Göttinger schon die Woche über auf die Bamberger vorbereiten konnten, mussten die Franken am Mittwoch in der Basketball Champions League bei JDA Dijon antreten. Beim französischen Vertreter gab es einen knappen 101:97-Sieg nach Verlängerung, mit dem der ehemalige Serienmeister seinen Ambitionen auf den Einzug in die Playoffs festigte. Das Bagatskis-Team ist die zusätzliche Belastung und das Reisen allerdings gewohnt, so dass die Veilchen nicht darauf hoffen, auf einen müden Favoriten zu treffen.

Tickets für beide Duelle gibt es noch bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen, im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de sowie am Samstag ab 19 Uhr und am Mittwoch ab 13.30 Uhr an der Arena-Tageskasse. Eine Weihnachtsüberraschung gibt es am 26. Dezember für alle Kinder von BG-Maskottchen Zuffi.