Tuspo Petershütte lädt zwischen den Jahren zum Hallenturnier

Bereits in die 30. Auflage geht nach dem Weihnachtsfest das Hallenturnier „Zwischen den Jahren“ des Tuspo Petershütte. An den Start gehen in diesem Jahr 14 Mannschaften, die um den Sparkasse Osterode Cup spielen. Am Donnerstag, 27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember, treten jeweils sechs...