Der Tennis-Nachwuchs spielt um die Regionstitel

Die Tennis-Hallensaison läuft auf vollen Touren - und auch die Regionsmeisterschaften für die Jugend und Jüngsten stehen auf dem Programm. Vom 11. bis 13. Januar 2019 geht es um die TNB-Regionstitel in Südniedersachsen, gespielt wird in auf den Hallenplätzen des Hotels Freizeit Auefeld in Hann. Münden sowie auf der Anlage des SCW Göttingen am Roten Berg.

Angeboten werden alle Altersklassen von der U8 bis hin zur U16, jeweils nach Jungen und Mädchen getrennt. Die Altersklasse U8 spielt auf dem Kleinfeld, die U9 auf dem Midcourt. Ab der Altersklasse U10 wird auf dem normalen Tennisfeld gespielt. Die Wettkämpfe beginnen am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag und Sonntag wird um 9 Uhr gestartet. Bei Teilnehmerzahlen unter vier Teilnehmern wird die entsprechende Konkurrenz gestrichen, bei der U12 und der U11 werden diese Altersklassen zusammengelegt. Beim Midcourt und Kleinfeld werden bei geringen Meldezahlen die Konkurrenzen der Mädchen und Jungen zusammengelegt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen, die einem der TNB-Region Südniedersachsen angeschlossenen Verein angehören und Punktspiele nicht für einen Verein außerhalb Niedersachsens bestreiten. Über Ausnahmen entscheidet hierbei die Turnierleitung. Anmeldungen sind schriftlich über den Meldebogen und nur über die Vereinsjugendwarte an die TNB-Region Südniedersachsen zu richten. Meldeschluss ist Samstag, 5. Januar, um 12 Uhr.

Die genaue Ausschreibung sowie die Meldebögen stehen zum Download unter http://sni.tnb-tennis.de bereit.