HSG-Reserve erkämpft auswärts einen Punkt

Rosdorf In der Regionsoberliga holen die zweiten Herren der HSG oha bei der HG Rosdorf-Grone II ein 27:27-Unentschieden.

Mit einem Punkt im Gepäck kehrten die zweiten Herren der HSG oha von ihrem Regionsoberliga-Auswärtsspiel zurück. Bei der HG Rosdorf-Grone II spielten die Harzer 27:27 (17:16). Zwar bleibt das Team damit Schlusslicht, zeigt aber einen starken Aufwärtstrend. In den vergangenen fünf Spielen musste nur eine Niederlage eingesteckt werden.

Im Göttinger Süden entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie, in dem sich keine Mannschaft mit mehr als zwei Treffern absetzen konnte. Zumeist legte die HSG-Reserve vor, die Gastgeber zogen dann jedoch umgehend nach. In der Schlussphase ließen die Hausherren einen Siebenmeter aus, Luca Sonntag traf für die HSG zum 27:26 (57.). 30 Sekunden vor Schluss glich Rosdorf-Grone jedoch noch aus. HSG: Paul, Berner - Strüver (1), Eichhorn, Behrendt, Schmidt (2), Sonntag (10), P. Mißling (8/1), Morich (3), Armbrecht, Schreiber, Niehus (1), Bode (2).