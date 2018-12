Damen der HSG oha unterliegen dem Spitzenreiter knapp

Yvonne Larsen (r.) von den HSG-Damen, hier in einem Spiel gegen Rosdorf-Grone III.

Herzberg Die Handballerinnen müssen sich in der Vorrunde der Regionsoberliga der HSG Plesse-Hardenberg II mit 16:19 (7:7) beugen.

Im letzten Heimspiel der Regionsoberliga-Vorrunde empfingen die Handballerinnen der HSG oha den Tabellenführer HSG Plesse-Hardenberg II und mussten sich mit 16:19 (7:7) geschlagen geben.

Das Spiel verlief zunächst sehr torarm. Sabrina Mros im HSG-Tor ließ die ansonsten so treffsicheren Gästespielerinnen fast verzweifeln, der Angriff konnte daraus jedoch nur wenig Kapital schlagen. So ging es mit einem 7:7 in die Halbzeit. Ärgerlich: Gleich drei Siebenmeter ließen die Gastgeberinnen liegen.

Wenige klare Chancen

Aus der Pause konnte nicht viel Schwung mitgebracht werden. Weiterhin gab es nur wenige Torchancen für die Morich-Sieben. Als die Gäste drei Treffer in Folge erzielten, schienen sie sich etwas absetzen zu können (10:12/43.), doch Jasmin Bierwirth konterte mit zwei sehenswerten Treffern.

Drei Zeitstrafen in der letzten Viertelstunde erschwerten den Hausdamen das Leben und kosteten am Ende zu viel Kraft. Bis zum 15:15 durften die HSG-Damen noch hoffen (54.), dann konnte sich der Spitzenreiter doch noch absetzen. HSG: Mros - Berger (6), K. Lohrengel (4), Bierwirth (2), Larsen (2), Fröhlich (1), J. Lohrengel (1), Gobel, Kreinacke, Röthel.