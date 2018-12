Luftpistolenschützen der SB Freiheit zeigen gute Leistungen

Nach dem Aufstieg in die Landesliga haben sich die Luftpistolen-Schützen der SB Freiheit gut in der neuen Liga eingefunden.

Am zweiten Wettkampftag starteten die Schützen Kersten Olbrich, Lea Schikorra, Jan Gohlke, Volker Weigelt und Olaf Nitschke beim Heimwettkampf gegen die SB Kalefeld und der Mannschaft der SB Broistedt. Zu Anfang sahen die Ergebnisse bei den Freiheitern sehr gut aus und vier LP-Schützen gingen mit guten Serien von 93, 88, 90 und 83 gegen Kalefeld in Führung. Nur Daniel Blumenhagen aus Kalefeld schaffte einen 94er-Satz. Die zweiten 10er-Serien bestätigten die Ergebnisse, auch Schikorra an Position zwei rückte mit einer 91 an den Gegner heran. Das Bild änderte sich nach dem dritten Durchgang nicht, drei Freiheiter Schützen lagen weiterhin in Führung. Im vierten Satz gaben die Luftpistolen-Schützen der SB alles und konnten ein 4:1 hereinholen.

Niederlage gegen Broistedt

Nach zwei weiteren Runden, in denen die Schützen aus Kalefeld, Großenheidorn und Broistedt miteinander ihre Wettkämpfe austrugen, ging es zum zweiten Wettkampf der Freiheiter Pistolenmannschaft, nun gegen die SB Broistedt. Hier gingen Schikorra und Gohlke mit gutem Abstand gleich in Führung. Olbrich, Weigelt und Nitschke hatten dagegen von Anfang an das Nachsehen. Sie konnten trotz großer Anstrengungen die Führung nicht mehr erringen und mussten sich geschlagen geben. Am Ende unterlagen die Freiheiter der SB Broistedt mit 2:3.

In Hagenburg am Steinhuder Meer folgten die Wettkämpfe gegen die SGem Bülten und die SG Barnten. Hier sollten Olbrich, Gohlke, Weigelt, Nitschke und Räbiger ihr Bestes geben. Im ersten Match gegen Bülten erreichte Olbrich mit 362:359 den ersten Punkt, seine beste Serie war eine 94. Gohlke schaffte den zweiten Punkt mit 358:345, seine beste Serie waren 91 Ringe. Allerdings waren die Bültener auf den Positionen drei bis fünf trotz guter Leistung der Freiheiter stärker, so dass die Harzer 2:3 unterlagen.

Führung zurückerkämpft

Mit neuem Mut und Zuversicht startete die SB in die zweite Runde. Hier schossen die Freiheiter in gleicher Besetzung gegen die SG Barnten. Zum Ende des ersten Satzes waren die Ergebnisse vielversprechend. Gohlke, Nitschke und Räbiger gingen gleich in Führung, Olbrich und Weigelt schwächelten ein wenig mit je sieben Ringen Rückstand. Im zweiten Satz übernahmen Olbrich mit sehr guten 95 Ringen und Weigelt mit 96 Ringen die Führung, ihre Teamkollegen auf den Positionen drei bis fünf bauten den jeweiligen Abstand zum Gegner noch weiter aus. Trotz guter Leistung konnte Nitschke in den folgenden Sätzen seinen Gegner aus Barnten nicht übertrumpfen. In den anderen Duell behielten die Freiheiter beim 4:1 aber die Oberhand.

In der Rangliste der Landesliga Süd stehen die SB-Luftpistolenschützen auf einem guten fünften Platz und möchten diesen am letzten Wettkampftag im Januar natürlich noch verbessern.