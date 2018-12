Junge Judoka bestehen ihre Blaugurtprüfung

Göttingen Erstmals findet eine gemeinsame Prüfung in der neu zusammengeschlossenen Judoregion Südniedersachsen statt.

Frei nach dem Motto „Aller guten Dinge sind Drei“ haben jetzt zwei Judoka des MTV Herzberg sowie ein Trainingspartner vom JC Osterode ihre Blaugurtprüfung bestanden. Die Prüfung fand in Göttingen beim MTV Geismar statt. Nachdem sich die Kreise zu der Judo-Region Südniedersachsen zusammengeschlossen haben, war dies nun die erste Prüfung mit insgesamt 15 Prüflingen.

Die Judoka zeigten ihre Kata (drei Würfe rechts sowie links), Standtechniken in der Anwendungsaufgabe sowie Bodentechniken in der Anwendungsaufgabe. Danach erfolgt noch ein Randori, ein Übungskampf mit unterschiedlichen Gegnern. Dort sollten von den Prüflingen die neuen Techniken in wettkampfähnlichen Situationen gezeigt werden. Während der Urkundenausgabe wurden die drei jüngsten Judoka noch einmal lobend, von den Prüfern erwähnt.

Die erfolgreichen Prüflinge vom Harzrand sind (auf dem Foto von links) Yannik Lucas Guse, Jannis Hahn und Lucas Schneider.