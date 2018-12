BG Göttingen löst Vertrag mit Tre Coggins auf

Die BG Göttingen hat den Vertrag mit Aufbauspieler Tre Coggins aufgelöst. Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen nahm eine entsprechende Option im Vertrag des US-Guards wahr. Der 26-Jährige kam in dieser Saison nur in fünf Spielen zum Einsatz, in denen er im Schnitt rund sieben Minuten...