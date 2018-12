Veilchen Ladies erlauben sich im Pokal zu viele Ballverluste

Die Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen sind im Achtelfinale des DBBL-Pokals ausgeschieden. Vor heimischer Kulisse unterlagen die Veilchen Ladies gegen Eintracht Braunschweig mit 62:66 (28:32). Die Göttingerinnen, die vergangenen Saison im Pokal Platz drei belegten, zeigte dabei vor 260 Zuschauern im FKG eine alles andere als überzeugende Vorstellung. Vor allem die erneut unbefriedigende Dreierquote kosteten einen durchaus möglichen Sieg.

Von Anfang an entwickelte sich zwischen beiden Teams ein Duell auf Augenhöhe. Nach dem ersten Viertel lagen die Gastgeberinnen mit 14:10 in Front, zur Pause führte die Eintracht mit 32:28. Schon zu diesem Zeitpunkt lag die Zahl der Ballverluste mit neun auf Seiten der BG und zwölf bei Braunschweig äußerst hoch. Auch nach der Pause blieb es eng, nach dem dritten Viertel stand es 41:41. Eine spannende Schlussphase deutete sich an.

Die wurde es dann auch. Zwar enteilte Braunschweig bis auf sechs Punkte, zwei Distanz-Treffer von Jennifer Crowder und Theresa Simon sorgten aber drei Minuten vor dem Ende für den 56:56-Ausgleich. Wenig später nahm Gäste-Coach Peter Kortmann bei 59:58-Führung seines Teams eine Auszeit. Die erzielte ihre Wirkung. Während sich bei den Flippo Baskets die Fehler der vorherigen 37 Minuten fortsetzten und sich die BG-Damen in unbedrängten Situationen Ballverluste leisteten, traf bei Braunschweig Centerin Lyndi Laborn ihren ersten und einzigen Drei-Punkt-Wurf. Danach hatten die Göttingerinnen noch mehrere Chancen, das Ergebnis zu korrigieren, scheiterten zumeist aber schon im Spielaufbau. Bei den Veilchen waren Simon und Klaudia Grudzien mit jeweils zwölf Zählern die besten Werferinnen.