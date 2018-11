Energisches Auftreten des VT Südharz gefordert

Volle Kraft voraus, kein Blick zurück – unter diesem Motto gehen die Verbandsliga-Volleyballerinnen des VT Südharz am Samstag ab 15 Uhr in ihren Heimspieltag in der Herzberger Mahntehalle. Zu Gast sind der TSV Thiede und die VSG Düngen/Holle/Bodenburg. Die Zielsetzung von Coach Maik Fritzsche ist...