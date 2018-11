B-Jugend des JFV Rhume-Oder feiert zweiten Sieg in Serie

Am Montag hatte die B-Jugend des der JFV Rhume-Oder in der Bezirksliga bei der SVG Göttingen das zweite Auswärtsspiel innerhalb weniger Tage zu absolvieren. Nach dem emotionalen Sieg in Northeim wollte man sich mit einem weiteren Sieg auf vier Punkte von den Abstiegsrängen absetzen.

Genau wie am Samstag war man von Beginn an präsent in den Zweikämpfen. In der 6. Minute erzielte Louis Iben nach schöner Vorarbeit von Andre Brakel aus drei Metern die JFV-Führung. In der Folge versuchte die SVG, sich Torchancen zu erspielen, scheiterte aber an der starken Defensive des JFV sowie einmal an der Torlatte. Nach 30 Minuten traf Iben nach einem starken Solo von Vorlagengeber Jan Schulze zum 2:0. Fünf Minuten später belohnte der Vorbereiter sich mit einem Freistoßtreffer vom linken Strafraumeck.

In der zweiten Hälfte verteidigte Rhume-Oder die Führung leidenschaftlich, ehe mit dem schönsten Tor des Tages die Entscheidung fiel. Simon Oppermann erobert 35 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball und schoss das Leder satt in den rechten Winkel. Am Ende war es ein hochverdienter Sieg für den JFV Rhume-Oder, der nicht nur kämpferisch, sondern auch fußballerisch überzeugte