AZ Alkmaar komplettiert Teilnehmerfeld in der Lokhalle

Das Teilnehmerfeld für den 30. Sparkasse & VGH-Cup ist komplett. Zum Jubiläum in Januar 2019 kommt als fünfter internationaler Verein der AZ Alkmaar nach Göttingen, um an Europas größtem U19-Hallenfußball-Turnier teilzunehmen. „Wir freuen uns, AZ Alkmaar erneut in Göttingen begrüßen zu können und wieder fünf internationale Vereine in der Lokhalle zu sehen“, sagt Holger Jortzik, Geschäftsführer der ausrichtenden FEST GmbH.

Die U19 der Niederländer wird seit dieser Saison von Robert Franssen geführt. Der 32-Jährige zeichnete bis zum Sommer sehr erfolgreich für die U15 von AZ verantwortlich und kennt sich damit bestens im Nachwuchsbereich von Alkmaar aus. Junge Spieler sollen früh die Chance bekommen, so gab der 15-jährige Yusuf Barasi kürzlich sein Ligadebüt. „Das passt zu der Vision der Nachwuchsförderung bei AZ, unsere Talente unabhängig von ihrem Alter möglichst stark zu fördern“, so Franssen.

Zweiter Auftritt in der Lokhalle

Die Saison läuft für Alkmaars U19 bisher trotz einiger Rückschläge gut. Die Playoffs mit den besten acht Teams aus der Juniorenliga haben sie fest im Blick. Die Niederländer nehmen das zweite Mal in der Lokhalle teil. 2013 ließ AZ einige Punkte auch gegen die regionalen Vereine liegen, unter anderem beim 1:3 gegen den JFV Göttingen, und schied in der Zwischenrunde aus. Das soll 2019 sicher nicht wieder passieren.

Der Sparkasse & VGH-Cup 2019 findet vom 10. bis 13. Januar in der Göttinger Lokhalle statt. Neben den fünf internationalen Teams gehen sieben Bundesliga-Nachwuchsmannschaften an den Start. Sie treffen in den vier Vorrunden-Gruppen auf die 16 regionalen Vertreter, zu denen auch Tuspo Petershütte der JFV Rhume-Oder zählen. Besondere Spannung bietet schon im Vorfeld die Gruppenauslosung, die am Montag stattfindet. Dann steht fest, mit welchen namhaften Größen sich die Teams aus der Region messen dürfen.