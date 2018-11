Zwei englische Clubs kommen in die Lokhalle

Titelverteidiger Manchester United und der Fulham FC treten im Januar 2019 beim 30. Sparkasse & VGH-Cup erneut an. „Gleich zwei Vereine aus der Premier League bereichern das Teilnehmerfeld 2019“, freut sich Lutz Renneberg, Geschäftsführer der FEST GmbH.

Mit Manchester United kommt der Titelverteidiger zurück nach Göttingen. Dabei treten die Red Devils mit einem neuen Trainer an: Der 44-jährige Neil Ryan wird beim Cup-Jubiläum zum ersten Mal an der Bande in der Lokhalle stehen. In der U18 Premier League North belegt die Mannschaft des englischen Rekordmeisters aktuell den dritten Platz, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter FC Everton.

Der Fulham FC wird auch 2019 das Teilnehmerfeld in Südniedersachsen bereichern. Die Rückkehr der Profis in die englische Topliga und das gute Abschneiden beim vergangenen Turnier dürfte den Cottagers aus dem Westen Londons reichlich Rückenwind für ihren Auftritt beim Jubiläum geben. Mit zwölf Punkten aus neun Spielen belegt das Team in der U18 Premier League South den fünften von zwölf Tabellenplätzen.

Der Sparkasse & VGH-Cup 2019 findet vom 10. bis 13. Januar 2019 statt. Die Gruppen werden am Montag, 26. November, ausgelost.