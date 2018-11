NFV richtet im Januar den ersten e-Soccer-Cup aus

Barsinghausen Der NFV hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema e-Soccer auseinandergesetzt. Mit Blick auf den hohen Stellenwert, den der Fußball an der Konsole inzwischen genießt sowie die Entwicklungschancen, die er als ergänzendes Angebot auch für Vereine bietet, wird der NFV das Thema ab sofort inhaltlich begleiten.

Als Startschuss in die digitale Fußballwelt wird der NFV in der bevorstehenden Winterpause die erste offizielle e-Soccer-Niedersachsenmeisterschaft veranstalten. Am Samstag, 12. Januar 2019, wird von 11 bis 19 Uhr im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen der NFV-e-Soccer-Cup ausgespielt.

Gespielt wird FIFA 19 auf der PS 4 im Zwei-gegen-Zwei-Anstoß-Modus. Das Teilnehmerfeld ist mit bis zu 64 Mannschaften geplant. Mitmachen können alle niedersächsischen Fußballvereine. Jeder Verein kann sich mit bis zu zwei Zweier-Teams bewerben. Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein, zudem muss mindestens ein Spieler eines Teams registriertes Mitglied im meldenden Verein und im Besitz eines aktiven Spielerpasses sein. An die zehn bestplatzierten Vereine werden Preise im Gesamtwert von rund 13.000 Euro ausgeschüttet.

Weitere Informationen zu Turnier und Anmeldung unter www.nfv.de.