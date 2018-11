Veilchen Ladies der BG 74 unterliegen in der Overtime

Eine starke Leistung zeigten die Veilchen Ladies der Flippo Baskets BG 74 Göttingen beim vorgezogenen Spiel in Nördlingen, dennoch standen die Göttinger Bundesliga-Basketballerinnen am Ende mit leeren Händen da. Bei den Angels unterlagen die BG-Damen mit 70:77 (61:61, 32:31) nach Verlängerung.

Die Veilchen Ladies mussten ohne ihre Leistungsträgerinnen Verdine Warner (Schulterverletzung) und Theresa Simon (Nationalmannschaft) bei den Bayerinnen antreten. Dort hieß es im Vorfeld, dass möglicherweise die Topscorerinnen Aleksandra Racic und Samantha Hill nicht zur Verfügung stehen würden. Das entpuppte sich allerdings als Nebelkerze, beide standen in der Starting Five.

Dennoch hielten die Veilchen von Anfang an mehr als dagegen. Trotz eines 2:7-Rückstandes nach drei Minuten ging das Team von Headcoach Giannis Koukos noch im ersten Viertel mit 18:11 in Führung. Die Angels hielten aber genauso dagegen, es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. In der Schlussphase retteten Cori Coleman per Dreier und Jennifer Crowder mit dem Buzzerbeater die Veilchen Ladies in die Verlängerung. Dort allerdings fehlten den BG-Damen die nötigen Körner, um die Partie noch für sich zu entscheiden. Cori Coleman und Klaudia Grudzien sammelten jeweils 20 Punkte für die Göttingerinnen.