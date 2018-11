BG Göttingen ist bei Riesen in Ludwigsburg gefordert

Göttingen Die Bundesliga-Basketballer treten am Sonntag im Schwabenland an. Trainer der MHP Riesen in der ehemalige Göttinger Coach John Patrick.

Nicht von der Tabelle blenden lassen will sich die BG Göttingen am Sonntag. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers ist ab 15 Uhr beim Tabellenelften, den MHP Riesen Ludwigsburg, zu Gast. Die Südniedersachsen belegen derzeit den achten Platz und haben einen Sieg mehr auf dem Konto als die Schwaben, die sich zuletzt aber deutlich im Aufwind befanden. „Ludwigsburg ist eine Mannschaft, die von allem Positionen aus punkten kann“, warnt Roijakkers davor, den Gegner zu unterschätzen.

Die Ludwigsburger, trainiert vom ehemaligen Göttinger Coach John Patrick, hatten enorme Startschwierigkeiten und beendeten erst am vergangenen Wochenende eine wettbewerbsübergreifende Niederlagenserie von zehn Spielen. Dem 91:82-Erfolg in Ulm folgte dann in der Champions League ein 81:80-Sieg gegen UCAM Murcia. Die Partie gegen die Spanier war die erste ohne Topscorer Malcom Hill, der sich in Ulm einen Kreuzbandriss zuzog. Aufgrund der diversen Umstellungen und Verletzungen ähnelt der MHP-Kader kaum noch dem, gegen den die BG zu Saisonbeginn im Pokal gewonnen hat.