TTRV sichtet Tischtennis-Nachwuchs in Göttingen

Göttingen Am 1. Dezember können sich Talente der Jahrgänge 2009, 2010 und jünger bei der ersten Stufe der TTVN-Landessichtung in Göttingen präsentieren.

Der Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen lädt alle Spielerinnen und Spieler des Jahrgangs 2009, 2010 und jünger zur ersten Stufe der Nachwuchssichtung des TTVN ein. Die Sichtung findet dabei zunächst an den jeweiligen Landesstützpunkten statt – in Südniedersachsen ist dies am Samstag, 1. Dezember, von 13.30 bis 17 Uhr in der Sporthalle Geismar 1 in Göttingen der Fall.

„Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass zahlreiche Vereine eine fantastische Arbeit im Nachwuchsbereich leisten, ohne dass dies einer breiten Öffentlichkeit bewusst wird. Wir würden uns freuen, wenn vor allen diese Vereine die Gelegenheit nutzen und ihren Spielerinnen und Spielern die Teilnahme an der ersten Stufe der Nachwuchssichtung ermöglichen und damit auch die wertvolle Arbeit im Verein nach außen verkaufen“, unterstreicht der TTRV in der Einladung. Wünschenswerterweise sollten die Vereinstrainer ihre jungen Athleten zur Sichtung begleiten.

Weitere Informationen unter www.ttrv-suedniedersachsen.de sowie bei Timothy Wiegand, E-Mail: timothywiegand@gmx.de, Telefon: 0178/ 4571030.