Falken-Neuzugang Brandon Morley ist im Harz gelandet

So schnell geht es: Am Dienstag verkündeten die Harzer Falken die Unterschrift des neuen Kontingentspielers Brandon Morley, am Sonntag ist der Kanadier bereits im Harz eingetrudelt. Nach einem Nachtflug wurde er von Falken-Co-Trainer Jan Bönning am Frankfurter Flughafen in Empfang genommen, ehe die...