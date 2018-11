Herzberger Nachwuchs holt in Geismar vier Regionstitel

Was kann es Schöneres geben, als wenn intensive Jugendarbeit sich in Titelgewinnen der jungen Schützlinge widerspiegelt? Bei den Tischtennis-Regionsmeisterschaften in Geismar waren die gestarteten sechs Herzberger Schüler erfolgreich.

Bei den Schülern Klasse A starteten Mika Meysing und Jamie Joel Hampel. Obwohl sich beide in den Gruppenspielen sehr gut schlugen, reichte es nicht zu einem Platz auf dem Treppchen, die Platzierungen fünf und neun wurden erzielt. Gemeinsam schieden Mika und Jamie im Viertelfinale-Doppel aus.

In der Klasse Schülerinnen A gab es gleich mehrfach Grund zu jubeln. Alina Weber setzte sich ungeschlagen im Feld von sechs Mädchen an die Spitze, lediglich Vereins- und Trainingspartnerin Celine Tramowski wurde ihr gefährlich und belegte am Ende Rang zwei. Auf der zweiten Urkunde des Tages prangte erneut eine Eins: Diesmal für den Sieg im Doppel. Die Herzbergerinnen haben sich damit beide für die Bezirks-Einzelmeisterschaften qualifiziert.

Ebenfalls die Meisterschaft im Doppel sicherten sich Maxim Ruder und Leon Sauer. In der Klasse Schüler C stießen sie kaum auf Widerstand und entschieden das Finale sicher mit 3:0 für sich. In der Einzelkonkurrenz war für Sauer im Viertelfinale Schluss, während sich Ruder von Spiel zu Spiel steigerte. Seine Leistungen an diesem Supertag krönte er im Finale nach fünf Sätzen mit dem Titelgewinn.