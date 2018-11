Dritte Vertretung des TTC Pelaka holt einen Auswärtspunkt

Lasfelde Die erste Mannschaft der Seestädter muss sich in der Bezirksoberliga geschlagen geben, die Damen-Reserve erspielt auswärts ein Unentschieden.

Ein Auf und Ab gab es für die Teams des TTC Pelaka.

Die zweite Damenmannschaft fuhr zum Kreisliga-Punktspiel zum TSV Sievershausen. Es entwickelte sich eine Partie, in der sich keine der Mannschaften absetzen konnte. So endete das Spiel auch mit einem leistungsgerechten 5:5-Unentschieden. Die TTC-Siege verbuchten im Doppel Sandra Wallnöfer-Büschleb/Bettina Oepkes sowie im Einzel Wallnöfer-Büschleb (2), Anja Füllgrabe und Christiane Meyer.

Die erste Herrenmannschaft unterlag im Bezirksoberliga-Auswärtsspiel gegen den Landesliga-Absteiger Dasseler SC zu hoch mit 2:9. Alle knappen Entscheidungen fielen zugunsten der Hausherren aus. Die Siege errangen Maximilian Bauer/Timo Kunzendorff und Fabian Jessen.

Dritte Vertretung punktet auswärts

Die dritte Vertretung erspielte sich den ersten Auswärtspunkt im Kampf gegen den Abstieg aus der 1. Kreisklasse. Matthias Lange/Klaus Friedmann (2), Karl-Heinz Regenhardt/Jan Lossie, Lange, Friedmann und Regenhardt waren beim 6:6 beim TTV Hattorf IV erfolgreich.

Die fünften Herren spielten in der 3. Kreisklasse zu Hause gegen den Geheimfavoriten TSV Schwiegershausen II. Nach erfolgreichem Start durch die Doppel Fabian Hoffmann/Uwe Klonz und Fabian Wachsmuth/Henryk Pertko kam schnell Ernüchterung auf, gingen doch die nächsten drei Punkte an den Gegner. Bis zum 5:5 war die Partie danach ausgeglichen. Klonz, Wachsmuth im Spitzenspiel sowie Hoffmann siegten. In den Schlussdoppeln waren die Gäste allerdings überlegen – Endstand 5:7.

Die ersten beiden Zähler verbuchte die sechste Herrenmannschaft in der 4. Kreisklasse gegen SV Hörden IV. Nach ausgeglichenen Doppeln konnte schnell eine 4:1-Führung hergestellt werden. Die Punkte dafür holten Niklas Klose/Marvin Heinig, dann Klose und Heinig im vorderen Paarkreuz. Nachdem Hörden auf 4:3 herankam, drehten Klose, Heinig und Robin Dernedde noch einmal auf, die Seestädter siegten mit 7:3.