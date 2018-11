Die Herzberger Korbjäger begeistern mit starken Spielen

Mit vier gewonnenen Spielen und einer Niederlage fiel die Bilanz der Basketballer des MTV Herzberg erfolgreich aus.

Die U12 hätte gegen den SC Weende besser abschneiden können, wenn sie von vornherein besser verteidigt hätte. Im ersten Viertel klappte dies allerdings nicht und man geriet mit 4:16 in Rückstand. Außerdem hatten die Weender einen schnellen und sicheren Spieler, der schwer in den Griff zu bekommen war. Danach hielten die Herzberger gut mit, die Partie ging dennoch mit 38:58 verloren.

Beim Spiel der U14-Mannschaft war der Spielverlauf umgekehrt. Das erste Viertel konnten die Herzberger mit 11:2 für sich entscheiden. Dann kamen die Weender immer besser ins Spiel und vermehrt auch zu erfolgreichen Angriffen. Doch im letzten Viertel konnten wieder die Herzberger mit 18:8 die Oberhand gewinnen und entschieden auch das Spiel mit 47:24 für sich.

U16 trumpft gegen Göttingen auf

Die U16 gewann sensationell gegen eine starke Mannschaft der BG Göttingen. Nach dem ersten Viertel, das die Herzberger mit 26:19 gewannen, war der Siegeshunger geweckt. Mit eisernem Willen kämpfte die Mannschaft weiter und blieb auf Kurs. Ohne ein Viertel verloren zu haben, gewann die Mannschaft am Ende mit 66:54.

Das U19-Team spielte gegen den SC Weende überragend und gewann mit 94:54. Von Beginn an dominierte die MTV-Mannschaft und gewann souverän alle Viertel. Mit schönen Spielzügen und Fastbreaks verblüffte sie den Gegner und begeisterte das Publikum.

Die Herren spielten ebenfalls gegen eine Mannschaft vom SC Weende. In der ersten Hälfte agierten beide Teams auf Augenhöhe, Weende ging mit einer knappen Führung in die Kabine. Danach wendete sich das Blatt. Nur noch Herzberg punktete und Weende schaute zu. Die Herzberger spielten sich förmlich in einen Rausch, auf ein 27:7 im dritten folgte ein 31:9 im letzten Viertel, so dass das Spiel mit einem Endergebnis von 91:54 für den MTV endete.