D-Mädchen der HSG oha feiern ihren ersten Erfolg

Durchaus erfolgreich verliefen die Spiele bei den Mannschaften der HSG oha.

SV Einheit Worbis - HSG Damen 17:23 (6:11). Die Damen konnten in Worbis in der Vorrunde der Regionsoberliga den zweiten Sieg in Folge feiern. Die HSG-Frauen erwischten den besseren Start, gingen mit 2:0 in Front und Torfrau Sabrina Mros konnte einen Strafwurf vereiteln. Nach einigen Unaufmerksamkeiten in der Abwehr glich Worbis aus, die Führung sollte allerdings verwehrt bleiben. Im Angriffsspiel der Gäste lief es richtig rund und man zog auf vier Tore davon (9:5/22.). Kurz vor Ende der ersten Halbzeit konnte Carina Berger die Führung durch zwei Siebenmeter auf 11:6 ausbauen.

Zurück aus der Kabine waren es Katharina Lohrengel und Annika Wode im Rückraum, die jeweils zwei Treffer erzielten, der Vorsprung wuchs auf neun Tore. Zwar kamen die Gastgeberinnen durch vier Treffer in Folge wieder etwas heran, wirklich spannend wurde das Spiel aber nicht mehr. Lara Schirmer als zweite Torfrau zeigte eine ordentliche Leistung und Yvonne Larsen traf alleine in den letzten zehn Minuten noch dreimal das Tor. HSG: Mros, Schirmer - Berger (9/4), Larsen (6), J. Lohrengel (2), K. Lohrengel (2), Wode (2), Gobel (1), Kreinacke (1), Röthel.

Weibliche A-Jugend - JSG Weserbergland 20:23 (11:12). Die weibliche A-Jugend musste eine ärgerliche Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Tanja Wilfer und Sophie Galke fand zunächst gut in die Partie und zog, angeführt von Kaja Strüver, bis auf 8:5 davon (17.). Kurz vor der Halbzeit ließ die Wilfer-Sieben allerdings wieder etwas nach. Den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Gastgeberinnen, vier Tore in Folge sorgten für eine Fünf-Tore-Führung der JSG. Die HSG kämpfte sich wieder auf zwei Tore heran, machte man sich dann aber das Leben durch eigene Zeitstrafen schwer. HSG: Bremer, Mißling - Preuß (2), Strüver (9/1), Lips (2), Niehus (4), Isermann (1/1), Schweidler (2), Lohrengel, Bünger, Cranen.

Weibliche D-Jugend - MTV Moringen 27:20 (11:10). In einem bis zur Pause ausgeglichenen Spiel gelang der HSG am Ende der herbeigesehnte Heimsieg. Vor der Pause nutzten die Gastgeberinnen ihre Möglichkeiten noch zu wenig. In der zweiten Hälfte setzte man die Marschroute von Trainer Carsten Schirmer besser um, dazu kam etwas mehr Engagement und Wille. So setzte sich die HSG um die Zwölffach-Torschützin Rubina Schirmer auf 22:16 ab und feierte am Ende einen ungefährdeten Heimsieg. Schon am heutigen Freitag ist das Team wieder im Einsatz, um 18.15 Uhr steht die Partie bei der JSG Münden/Volkmarshausen an. HSG: Rösner - Renner (3), Shani Baqi, Z. Bierwirth, Schmidt (4), F. Bierwirth, Hinz (6), Zahn, Schirmer (12), Hofemann (2).

VfL Lehre - männliche A-Jugend 27:36 (11:16). Die männliche A-Jugend hat ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Nach ausgeglichenem Start (6:6/13.) legte die HSG einen Gang zu und setzte sich entsprechend ab. In der zweiten Hälfte konnten die Harzer an die Leistung anknüpfen, durch eine sehr gute Torhüterleistungen und konsequentes Nutzung der Lücken wurde die Führung ausgebaut. Erst in der Schlussphase schlichen sich leichte Unkonzentriertheiten ein. HSG: Pisowodzki, Deiters - Schmidt (3), Bode (3), Hofemann (4), Scheffler (1), Diederich (3), Wode (9), Missling (13), Koch, Paul, Kratzin, Wachsmuth.